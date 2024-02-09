Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte yüzde yüzde zam ihtimalleri...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:38

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:38

Türkiye’nin zorlu ekonomik koşulları halkın geçim problemini her geçen gün daha fazla büyütürken durum emekliler için çok daha ağır.

Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ikramiyelerinin yüzde kaç zamlanacağını merak ediyor. İkramiye zammına ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış talebine dair soru üzerine NTV'ye konuşan Işıkhan, şunları söyledi:

“ Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’le görüşeceğiz ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız.”

Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

EMEKLİYE İKRAMİYE ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı çalışma sonrasında 2024 emekli bayram ikramiyesinde yeni ücret belli olacak.

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 1-7 Nisan arasında ödenecek. Yani Meclis düzenlemesinin de mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle ödemeler bayramdan önceki 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

EMEKLİYE İKRAMİYE ZAMMINDA OLASI TAHMİNLER

İşte Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesinin toplam tutarı olan 4 bin lira üzerinden zam için ihtimaller;

Zam tutarı yüzde 20 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 4 bin 800 lira olacak.

Zam tutarı yüzde 25 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin lira olacak.

Zam tutarı yüzde 30 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin 200 lira olacak.

Zam tutarı yüzde 40 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin 600 lira olacak.

Zam tutarı yüzde 50 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 6 bin lira olacak.

Zam tutarı yüzde 100 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 8 bin lira olacak.