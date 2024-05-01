İktidar tavuk ihracatını yasakladı, sektör, ‘Biz batarken neredeydiniz?’ dedi: Sorun ihracat değil üretim

Artan gıda enflasyonuyla lüks haline gelen kırmızı ete ulaşamayan yurttaş beyaz ete yöneldi. Burada da fiyat artışları yaşandı.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00
İktidar tavuk ihracatını yasakladı, sektör, ‘Biz batarken neredeydiniz?’ dedi: Sorun ihracat değil üretim
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Yetiştiriciler yem fiyatları, taşıma maliyeti, akaryakıt zamlarını işaret ederken iktidar yine kolay yolu seçti ve ihracatı sınırladı. Ticaret Bakanlığı, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yılsonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verdi. 

YANLIŞ KARAR

Bunun acelece alınmış yanlış bir karar olduğunu söyleyen Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç ise “Son 5 yılda 10 bin çalışanı olan koca firmalarımız battı. Kimse ilgilenmedi. Şimdi ‘Siz çok kazandınız ihracat yapmayın’ deniyor. Bu karar sektöre dış pazardaki müşterilerini kaybettirir. Belki kısa vadede küçük bir fiyat düşüşü yaşatır ama uzun vadede büyük zararlar verir. Yasak yerine üreticiyi desteklemek gerek” dedi.


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