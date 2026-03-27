İktidar yurt genelindeki 54 değerli taşınmazı daha özelleştirme kapsamına aldı: Özelleştirme fırtınası!

İktidar, Meclis’te görüşülen “özelleştirme düzenlemesi” daha yasalaşmadan yeni yerleri özelleştirme kapsamına almaya devam ediyor. Yurt genelindeki değerli taşınmazlar 2028 yılı sonuna kadar özelleştirilecek.

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 54 taşınmaz daha özelleştirme kapsamına alındı. Kapsama alınan yerlerin 25’i Ankara Elmadağ Hasanoğlan’da bulunuyor. Bu yerler birbirine bitişik parsellerden oluşuyor. Bunların dışındakiler ise Ankara Kızılcahamam, Mamak, Aydın Didim, Balıkesir Bandırma, Bolu merkez, Hatay İskenderun, İstanbul Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çekmeköy, İzmir Karşıyaka, Kayseri Melikgazi, Kocasinan, Kırklareli Lüleburgaz, Kocaeli İzmit, Malatya Yeşilyurt, Muğla Fethiye, Tekirdağ Çorlu, Süleymanpaşa, Yalova Çiftlikköy’de bulunuyor.

Kararda, bu yerlerin mülkiyetinin Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu belirtildi. Özelleştirme işlemleri, “satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi” yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek. Ancak bu tür taşınmazlara yönelik özelleştirme uygulamaları genellikle satış yöntemi ile gerçekleştiriliyor. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.

GELİR MSB’YE

Özelleştirmeden elde edilecek gelirler, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığı’nca bina, tesis, lojman yapımında ve “Stratejik Hedef Planı Yılı Programı”nda yer alan inşaat programındaki faliyetler ile yatırım programında kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak.

DEĞERLİ ARAZİLER

Özelleştirme kapsamına alınan yerler genellikle değerli arazilerden oluşuyor. İstanbul Başakşehir İkitelli 1’de yer alan taşınmaz geniş bir alanı kapsıyor. Yine Aydın Didim Akyeniköy’deki taşınmaz da çok büyük bir alan. Özelleştirme kapsamına alınan yerlerin büyüklükleri dün yayınlanan kararda belirtilmedi. Sadece ada parselleri yer aldı. Özelleştirme kapsamına alınan çeşitli kentlerdeki taşınmazlar çoğunlukla boş arazilerden oluşuyor. Bazılarında da binalar yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde bazı eski hastaneler ile bahçelerinin yer aldığı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alınmıştı. Bu yerlerin özelleştirme gelirlerinin de Sağlık Bakanlığı için kullanılacağı belirtilmişti.

Bu arada Meclis’te görüşülen “torba teklif” ile kamuya ait ihtiyaç fazlası taşınmazların özelleştirilmesine de olanak sağlanıyor. Bu düzenleme daha yasalaşmadan geniş alanlar özelleştirme kapsamına alınıyor.