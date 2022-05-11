İktidar zam isteyen emekçiyi oyalıyor

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Toplusözleşme gereği bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi gereken 3600 ek gösterge düzenlemesi için şimdiye kadar 12’ye yakın komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Bunun dışında Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iki de ana toplantı yapıldı.

16 Mart’ta yapılan ikinci ana toplantı sonrasında üçüncü toplantının 10 Mayıs’ta yapılacağı ve muhtemelen de son toplantı olacağı belirtildi. Ancak 10 Mayıs’a bir gün kala toplantı bakanlık tarafından ertelendi. Oysa bu toplantıda bakanlığın hazırladığı teklifi de açıklaması bekleniyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün, “Son bir toplantı yapacağız Memur-Sen ile. O toplantıdan sonra nihai değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu da bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsayıcı düzenlemeyi yapacağız” demekle yetindi. Bakan yine düzenlemenin kimleri kapsayacağı konusunda hiçbir bilgi vermedi.

MEVZUATIN GEREĞİ

Açlık sınırının altındaki maaşlara mahkûm edilen milyonlarca emekli de 11 gündür iktidarın “sürprizini” bekliyor. Bilgin daha önce bir televizyon kanalında “Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs’ta açıklayacağım” demişti. Ancak ne 1 Mayıs’ta ne de sonrasında bu konuda bir açıklama yapmadı. Bilgin’e önceki gün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz” açıklaması soruldu. Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen altı aylık enflasyon oranında zam alacaklarını anımsattı. Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti. Bilgin dün yaptığı açıklamada yine ayrıntı vermedi. Memur ve memur emeklisine temmuzda enflasyon farkı ödenmesi, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de altı aylık enflasyon oranında zam yapılması zaten mevzuatın bir gereği.

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Bunun dışında yine binlerce çalışan, toplusözleşmenin de bir hükmü haline gelen sözleşmeliler için kadro konusunda çözüm bekliyor. Oysa bu konuda daha bir toplantı bile yapılmadı. Bakan Bilgin dün sözleşmelilerle ilgili konuları 3600’den sonra çözeceklerini söylemekle yetindi.