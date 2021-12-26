İktidara 'Ben yaptım, mevzuat arkadan gelsin' eleştirisi

26 Aralık 2021 Pazar, 02:00

AKP iktidarının özellikle “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” sonrası her alanda uyguladığı “ben yaptım mevzuat arkadan gelsin” anlayışı, son günlerde daha da hızlandı. Bunun son örnekleri “gelir vergisinden muaf olacak asgari ücret” ve TL’deki erimeyi durdurmak için başlatılan ve örtülü faiz artışı olarak değerlendirilen “kur korumalı vadeli mevduat hesabı” uygulamalarında ortaya çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu, “Öncelikle düzenlemeler için bütçede ödenek yok. Kur korumalı mevduat sistemi için ise ne mevzuat var ne de bütçe ödeneği. Sadece stopajla ilgili dün bir düzenleme yapıldı. Ancak mevzuatın çıkması gerekiyor. Hazine’nin garanti ettiği fark nasıl ödenecek. Bütçeye de konulmadı” dedi.

Ayrıca BOTAŞ’ın borçlarının silinmesi, müteahhitlere destek verilmesi gibi düzenlemelerle 300 milyar liraya yakın olduğu söylenen bir meblağın ek bütçe yapılmadan, anayasaya aykırı olarak, usulsüz şekilde 2022 bütçesine eklendiğini ifade eden Bülent Kuşoğlu, kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili olarak yoksuldan alınan verginin zenginlere aktarılacağına, gelir dağılımının daha da bozulacağına, krizin derinleşeceğine dikkat çekti. Öte yandan bu düzenlemeler nedeniyle oluşacak farkların büyük olasılıkla yedek ödenekten karşılanması bekleniyor.