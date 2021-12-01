CHP: Döviz spekülasyonlarını da 128 milyar doları da TBMM araştırsın

01 Aralık 2021 Çarşamba, 13:26

CHP Grup Başkanvekilleri bir araştırma önergesi hazırlayarak, döviz piyasalarında yaşanan aşırı dalgalanmaların nedenleri ve bu krizlerden kimlerin vurgun yaptığı, 128 milyar doların hangi yöntemle ve kimlere satıldığı hakkında araştırma talep etti.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesinde, “Cumhurbaşkanı’nın emrindeki Devlet Denetleme Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı’nın da katkısı bulunan krizlerin gerçek nedenlerini ortaya çıkarması mümkün değil. Döviz spekülasyonlarını da 128 milyar doların arka kapıdan satışını da araştırmak, TBMM’nin kaçınamayacağı Anayasal bir görevdir” denildi.

CHP tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan önergenin bugün Meclis Genel Kurulu gündemine alınması talep edilecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırdığı ifade edilen önergede şu değerlendirmeler yer aldı:

“BİRİLERİNİN BÜYÜK KAZANÇLAR ELDE ETTİĞİ İDDİALARI":Cumhurbaşkanı’nın ‘faizi indirin’ talimatı vermesinin ardından ve Merkez Bankası Başkanının faiz indirimine başlanacağı anlamına gelen açıklamalar yaptığı eylül ayı başından bu yana dolar kuru yüzde 55 oranında artmıştır. Diğer bir ifadeyle Türk Lirası değerinin yarısına yakınını kaybetmiştir. Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı ve diğer bazı yetkililer ile iktidar sözcülerinin yaptıkları açıklamalar döviz kurlarındaki bu dalgalanmaların şiddetini artırmaktadır. Bu dalgalanmalar da bazı fırsatçıların döviz piyasalarında vurgun yapmalarına uygun zemin hazırlamaktadır. İktidarın ve Merkez Bankasının, 18 Kasım’da yapılan faiz indirimini izleyen günlerde döviz piyasalarında yaşanan ve ardı arkası kesilmeyen kur krizlerini sadece seyretmesi, kamuoyunda birilerinin vurgun yapmasını sağlamak için kasıtlı olarak çıkarıldığı iddialarını desteklemektedir. Birilerinin bu krizleri ‘fırsata çevirerek’ büyük kazançlar elde ettiği iddiaları bulunmaktadır.”

“DDK’NİN GERÇEKLERİ KAMUOYUNA AÇIKLAYABİLECEĞİ İNANDIRICI DEĞİLDİR”: Devlet Denetleme Kurulunun yapacağı araştırmanın hem son günlerde yaşanan kur krizlerinde hem de 128 milyar doların satılmasında sorumluluğu bulunanları ortaya çıkarabileceği konusunda derin kuşkular bulunmaktadır. Cumhurbaşkanının emrindeki bir denetim biriminin, Cumhurbaşkanının da katkısı bulunan bu krizlerin gerçek nedenlerini ortaya çıkarıp kamuoyuna açıklayabileceği inandırıcı değildir.

“MECLİS ARAŞTIRMALI”: Bu nedenle hem son aylarda döviz piyasalarında yaşanan aşırı dalgalanmaların nedenleri ve sorumluları ile bu krizlerden kimlerin vurgun yaptığı, hem de Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık döviz rezervinin kimlere, hangi kurdan ve hangi yöntemlerle satıldığını araştırmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin kaçınamayacağı bir Anayasal görevidir. Merkez Bankasının döviz rezervini neden satmaya zorlandığı, bu dövizin hangi kurdan kimlere satıldığı, satış işlemlerinin yasal olup olmadığı, son aylarda yaşanan kur krizlerini tetikleyen kararlar ile bu krizlerin birilerinin vurgun yapmasına zemin hazırlamak için kasten çıkarılıp çıkarılmadığının araştırılması için Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.”