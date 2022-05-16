Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:15

Olay, dün Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz köyü yolunda meydana geldi. İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu.

Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'a saldırdı. Ağır şekilde darbedilen Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Atilla Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest kaldı.