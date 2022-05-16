Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
Osmaniye'de kaçak odun taşıyan kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı ağır şekilde darbetti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün Osmaniye merkeze bağlı Yarpuz köyü yolunda meydana geldi. İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu.
Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'a saldırdı. Ağır şekilde darbedilen Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Atilla Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest kaldı.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı