İktidara yakın gazete duyurdu: Kredi ve kart borçları için 3 formül

31 Temmuz 2022 Pazar, 14:14

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacağını aktardı.

KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.