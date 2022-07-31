İktidara yakın gazete duyurdu: Kredi ve kart borçları için 3 formül

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. İktidara yakın Sabah gazetesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin ana gündeminde ise takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacağını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 14:14
İktidara yakın gazete duyurdu: Kredi ve kart borçları için 3 formül
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek. 

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacağını aktardı.

KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.


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