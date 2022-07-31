İktidara yakın gazete duyurdu: Kredi ve kart borçları için 3 formül
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. İktidara yakın Sabah gazetesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olan Kabine'nin ana gündeminde ise takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacağını iddia etti.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacağını aktardı.
KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL
Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.
Video Haberler
- Şarkıcı Ece Seçkin'e sahnede büyük şok
- 'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi; çocuğa vurdu
- Üsküdar-Çekmeköy metrosunda dans ederek gittiler
- KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
- Sarıgül 'merhaba' dedi, yurttaş gülme krizine girdi
- Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
- Yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü
- Ürkütücü sesler köyde hayatını kabusa çevirdi
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- AKP ve CHP oylarında büyük değişim
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- Çok konuşulacak Merkez Bankası iddiası
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'