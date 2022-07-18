Kabine toplanıyor: KYK borçlarında üç seçenek masada

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:37

KYK kredi borcu düzenlemesi için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantıya AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Kabinede KYK borçları konusunda faizlerin silinmesi, geri ödemeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırmaya gidilmesi ve yeni bir sabit oran belirlenmesi gibi seçenekler masada olacak.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, yapılan çalışmada üç formülün ele alındığı belirtiliyor. Buna göre Üretici Fiyat Endeksi’nden (ÜFE) kaynaklı faizlerin silinmesi/indirim yapılması, burslarda anapara üzerinden alınacak faize yeni sabit oran getirilmesi, ödemelerde daha kolay/uzun vadeli takvimlendirmeye gidilmesi gibi seçeneklerin masada olduğu konuşuluyor.

ERDOĞAN, "KABİNEDE AÇIKLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Erdoğan, 15 Temmuz'da Saraçhane'de yaptığı konuşmada KYK faizlerine ilişkin "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız" demişti.

BAKAN KASAPOĞLU: "MÜJDELERİ CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da CNN TÜRK yayınında "Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizi fırsatçılığın malzemesi haline getirmeyiz. Gençlerimizin ve ailelerin mutluluğu önemli" demişti.

Öte yandan toplantıda enflasyonla mücadele konusu da ele alınacak. Yatırım, istihdam ve ihracatı artıracak yeni adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilecek. Bu konuda izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.