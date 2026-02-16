İktidara yakın MÜSİAD’ın ekonomi yönetimine 'maliyet' isyanı: 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok'

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye’de fiyatlamaların kontrol edilmediğini ve maliyet bazlı bir sistemin işletilmediğini söyledi. Özdemir, “Memlekette kimse 1 kilo dondurmanın maliyeti nedir diye sormuyor. Aynı çayı bir yerde 500 liraya başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok. Bu makasa dönük tek bir denetleme ve çalışma yapılmıyor. Biz neden bir tabak pirinç pilavının maliyetini çalışmıyoruz” dedi.

Nefes'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Özdemir, ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde geldiğini, şubat ayında ise Ramazan etkisiyle yüksek seyredebileceğini belirten Özdemir, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 23-25 aralığında olduğunu ifade etti. Çin’in otomotiv, demir-çelik ve elektronik başta olmak üzere birçok sektörde artan ağırlığına dikkat çeken Özdemir, önlem alınmaması halinde “Aksi halde sanayiyi kaybederiz” uyarısında bulundu.

ENFLASYONDA YAPISAL SORUN VURGUSU

Burhan Özdemir, enflasyonla mücadelenin yalnızca sıkı para politikası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası adımlarıyla sürdürülebilecek noktayı geride bıraktığını savundu. Türkiye’de fiyatlama davranışlarının kontrol edilmediğini belirten Özdemir, maliyet temelli fiyatlama çalışmasının yapılmadığını dile getirdi.

Son iki-üç yıldır uygulanan sıkı para politikasının seçim öncesindeki şişirilmiş maliyetleri ve oluşan “köpüğü” aldığını söyleyen Özdemir, mevcut aşamada sadece kemer sıkma ve finansmanı daraltma adımlarının yeterli olmayacağını, sorunların yapısal nitelik taşıdığını kaydetti.

Mal ve emtia grubunda enflasyonun gerilediğini ancak kira ve gıda kalemlerinde düşüş sağlanamadığını ifade eden Özdemir, kalıcı çözüm için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Enflasyonla mücadelede Sanayi, Tarım, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının eşgüdüm içinde politika üretmesi gerektiğini belirtti.

FİNANSMAN MALİYETİ VE ŞİRKETLERİN DURUMU

Sistem içinde üretim yapan ancak çeşitli nedenlerle finansal sıkıntı yaşayan ve piyasaya katkı sunan şirketlerin korunması gerektiğini söyleyen Özdemir, faaliyet hacmi düşük olmasına rağmen yüksek ciro yapan firmaların da incelenmesi gerektiğini ifade etti.

En büyük sorunun finansman olduğunu dile getiren Özdemir, finansmana erişimin mümkün olduğunu ancak maliyetlerin yüksek seviyede bulunduğunu belirtti. Son dönemde halka arz yoluyla kaynak temin etmek isteyen şirketlerin artışına da değinen Özdemir, bu eğilimin doğru olmadığını söyledi.

SANAYİDE ATIL KAPASİTE UYARISI

Sanayide atıl kapasite bulunduğunu belirten MÜSİAD Başkanı, Türkiye genelinde yaptığı fabrika ziyaretlerinde üretim hatlarının tam kapasite çalışmadığını gözlemlediğini aktardı. Mevcut kapasite tam kullanılmadan yeni yatırımlar planlanmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Devlet gözetiminde yeni ve verimli yatırımlar yapılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, aynı ürünü üretmek için çok sayıda fabrika kurulmasının kaynak israfına yol açtığını ifade etti. Sanayinin milli gelir içindeki payının gerilediğini belirten Özdemir, sanayi istihdamına özel önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Beyaz yaka mühendislerin ücret seviyelerine de değinen Özdemir, nitelikli işgücünün desteklenmesinin önemine işaret ederek toplumun kendi uzman kadrolarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

İKTİDARA YAKIN KESİMLERDEN EKONOMİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in yanında iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak da geçen yıl uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle Mehmet Şimşek’i manşetlerinden eleştirmişti. Gazete, iş dünyasının krediye erişim ve faiz indirimi taleplerini öne çıkararak ekonomi yönetimine yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu.

Yayımlanan haber ve yorumlarda, mevcut politikaların enflasyonu artırdığı, faiz artışlarının gerekçesi olarak kullanıldığı ve finansal spekülasyonları tetiklediği yönünde eleştiriler yer aldı. Yeni Şafak, “Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar!” başlıklı yazısında ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini dürdürmüştü.

Albayrak Grubu’na ait gazetenin eleştiri dozunu artırmasının, grubun farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerinin artan faiz ve döviz kurundan olumsuz etkilenmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı.