İktidara yakın Yeni Şafak'tan Bakan Şimşek'e yeni salvo: 'Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur'

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubuna bağlı Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde yayımlanan 'Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur' başlıklı haberde, şirketlerin döviz işlemlerinden elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi ödediği, buna karşın yurttaşların döviz kazançlarının vergilendirilmediği öne sürüldü.

Haberde mevcut uygulamanın TL’nin değer kaybına, enflasyonun yükselmesine ve faizlerin düşürülememesine yol açtığı iddia edildi.

KUR ARTIŞINDA BİREYSEL TALEP VURGUSU

Son yıllarda dolar ve Euro’nun kurundaki hızlı yükselişin ithalat maliyetlerini artırdığı belirtilirken, döviz talebinin önemli bir kısmının bireysel yatırımcılardan kaynaklandığı ima edildi.

Bu çerçevede kur artışı ve enflasyon baskısının nedenleri arasında ekonomi politikaları yerine bireysel tasarruf tercihleri öne çıkarıldı.

“VERGİ DEĞİL, DOLARİZASYONLA MÜCADELE” SAVUNMASI

Haberde, döviz kazançlarına yüzde 25 vergi getirilmesinin temel amacının gelir artırmak değil, dolarizasyonu azaltmak olduğu savunuldu.

Bu uygulamanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin faiz indirim sürecini destekleyebileceği ve kur oynaklığını azaltabileceği iddia edildi.

EKONOMİ YÖNETİMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Haberde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mevcut politikaları da dolaylı biçimde eleştirildi. Döviz kazançlarının vergilendirilmemesi “vergi adaletsizliği” olarak nitelendirilirken, ekonomi yönetiminin uygulamalarına yönelik tartışmaların sürdüğü belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi programına yönelik eleştirilerin son dönemde sıklaştığı da haberde yer aldı.