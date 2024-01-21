İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı! İşte kulislerde konuşulan rakam...

Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:58

Güncelleme: 21.01.2024 - 09:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.

Ayrıca emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR BELLİ OLDU

Fakat emekli maaşlarına yapılan ek zam hiç kimseyi memnun etmedi.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, yerel seçimler öncesi emekli maaşlarına ek zam yapılabileceğini iddia etti.

Çetingüleç, emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebileceğini belirterek kulislerde 4 bin ile 8 bin lira arasında bir rakamın telaffuz edildiğini öne sürdü.

Mehmet Çetingüleç, emeklilere ek zam iddiasına ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da iktidar milletvekilleri dahil birçok kesim "2024 emekli yılı olacak" sözünün altını dolduracak düzenlemelerin yapılacağına inanıyor.

Bu konudaki beklentileri şöyle sıralamak mümkün:

Birincisi; 7500 lira maaş alan ve yüzde 42.6'lık zamdan bile mahrum bırakılan kesime seçimden hemen önce ilave bir zam daha yapılabilir.

İkincisi; emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebilir. Bunun için de seçim öncesi tarih veriliyor. Seyyanen zam için 4 bin ile 8 bin lira arasında rakam telaffuz ediliyor.

Üçüncüsü; intibak yapılabilir. Yani 2000 yılı öncesi emekli olanlarla, 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasındaki fark giderilebilir.

Daha önce 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşları intibak düzenlemesiyle kısmen artırılmıştı. Şimdi aynısı 2000 yılı sonrasında emekli olanlara uygulanabilir.

"Zam sevincini" seçime ne kadar yaklaştırırsanız sandıkta karşılığı yüksek olur.

Muhtemelen bu gibi hesaplarla emekliye ek gelir yaratacak düzenleme Mart ayının ortasına bırakılmış olabilir.

Mart ayında ilave bir zam gelme olasılığı yüksek.

Zaten iktidar 2024 yılını "emekli yılı" haline getirecekse, bunu yapmak için seçim sonrasını niye beklesin?

Seçimden önce yapmalı ki hem AK Parti hem de emekli bundan kazançlı çıksın.

Yani "win win..."

Öte yandan...

Muhalefet bastırmaya başladı.

CHP en düşük emekli maaşının 17 bin liraya çıkarılmasını istiyor.

Emekliler ayakta.

İktidarın emekliyi 14 bin 435 lira olan "açlık sınırının altında" bırakma olasılığı giderek zayıflıyor.

Ek zam için geri sayım başladı!..."