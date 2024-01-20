Yeni emekliler de ek zamdan yararlanacak mı?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:16

Güncelleme: 20.01.2024 - 10:16

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Milyonlarca vatandaş ise 'yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre kanun teklifine göre, ek zam 2024 yılından önce bağlanmış aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak tüm malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına yansıtılacak.

Buna göre, kanun yürürlüğe girmeden önce emeklilik dilekçesi verenler ile kanun yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dahil 2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapacak veya aylık bağlanacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10.000 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak. Ek zamdan SSK ve BAĞ-KUR kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar da aynen yararlanacak.

Vergi indiriminden yararlanan engellilerin emekliliğinde yaş şartı aranmadığından, daha az primle emekli oluyorlar. Prim ödeme gün sayısı emekli aylıklarının belirlenmesinde önemli kriterlerden birini oluşturuyor. Vergi indiriminden yararlanarak emekli olanların aylıkları bu nedenle normal emeklilere göre daha düşük bağlanıyor. Ancak, ek zamdan yararlanma konusunda aralarında bir fark söz konusu olmayacak.

Henüz emekli olmamış 4/a ve 4/b’lilerin emekli aylığı tutarları e-Devlet’te şu an yüzde 37,57 zamlı olarak görünüyor. Maaş bilgileri, ek zamma dair kanun yürürlüğe girdikten sonra yüzde 42,57 zamma göre tekrar güncellenecek.