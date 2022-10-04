İktidarın faiz düşmanı politikaları ters etki yaratıyor
AKP iktidarının ekonomi politikaları yoksullaşan yurttaşa borç ve faiz olarak dönüyor. Geçim sıkıntısı çeken yurttaş kredi kartı ve tüketici kredisine yüklenirken bu yılın sekiz ayında bankalara 112.2 milyar lira faiz ödedi.
Hükümet faize karşı olduğu için ekonomi modelini bile değiştirirken gerçekleşen uygulamalar ne yazık ki yoksullaşan yurttaşa borç ve faiz olarak dönüyor. Yurttaş geçinemediği için kredi kartı ve tüketici kredisine yüklenirken bu yılın sekiz ayında bankalara 112.2 milyar lira faiz ödedi. Ödenen faiz tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar TL arttı.
CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporu tüketi borçlarını inceledi. Raporda yer alan bazı veriler şöyle:
- 6 Mayıs - 23 Eylül arasında beş ayda yurttaşların bankalara olan borçları 225 milyar lira arttı. Toplam borç takiptekiler de dahil 1 trilyon 337 milyar liraya yükseldi.
Yurttaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bu yıl ocak-ağustos döneminde bankalara ödediği faiz ise 112.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Raporda, “İktidarın sözde ‘faiz düşmanı’ politikaları borç içerisindeki vatandaşın faiz yükünü de artırdı” denildi.
- CHP’nin raporuna göre, küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) kredi borçları yılın sekiz aylık döneminde 537.2 milyar lira artış kaydetti. KOBİ’lerin yasal takibe alınan borçları ise 60 milyar lira düzeyinde.
İCRA DOSYA KAYNIYOR
Rapora göre, bu yıl 1 Ocak - 30 Eylül günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 6 milyon 489 bin yeni dosya geldi. Dosya sayısı 30 Eylül itibarıyla 23 milyon 782 bine çıktı.
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