İktidarın hedef enflasyon ve yılda tek maaş zammı planına tepki yağıyor: İşçi açlığa mahkûm

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 2024’te asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklamasına işçi temsilcilerinden sert tepki geldi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu işçiyi açlığa mahkûm etmektir” dedi. Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise “Önce enflasyonu düzgün ölçün, düşürün sonra konuşma hakkınız olsun” diye konuştu.

Önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan Işıkhan, 2024 yılı asgari ücreti için “Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz” dedi. 2024’te yüzde 70’e çıkması beklenen resmi enflasyona karşın gelen bu açıklama işçi temsilcileri ve ekonomistlerin tepkisine neden oldu.

Enflasyon tek haneye inene kadar işçiye yılda en az dört zam yapılması gerektiğini belirten DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şu yorumu yaptı:

“Biz yılda iki zam gerektiğini söylediğimizde “olmaz” denilmişti. Mecbur kaldılar. Aynı şekilde enflasyon tek haneye düşene kadar yılda dört zam yapmaya da mecburlar. İşçiler büyük bir alım gücü kaybı yaşıyor. Maaş zammında baz alınan TÜİK enflasyonunun gerçek pahalılığı yansıtmadığını herkes biliyor. Bu tabloda işçiye hedef enflasyona göre veya yılda bir kez zam vermek onları açlığa mahkûm etmektir. İşçiye yılda dört zammın yanı sıra o hep övündükleri büyüme ve artan milli gelirden pay da vermek zorundalar” dedi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise şöyle konuştu: “Sayın bakan bu söylemle ön almak istiyor. Ücret artışları, kaç defa zam yapılacağını bir bakan değil piyasa, gerçek enflasyon, ENAG’ın sunduğu oranlar belirler. Toplumun gerçeklerinden sapmış, emek hırsızlığı amacıyla kullanılan sahte istatistiklerle daha şimdiden asgari ücrete dönük söylemlerin içi boştur. Önce enflasyonu gerçek politikalarla indirecek, sonra konuşma hakkına sahip olacaksınız.”

EMEKÇİYE AYRIMCILIK

Öte yandan iktidarın, asgari ücrete “hedef enflasyona” göre artış yapma ısrarı işçi ile memur arasında adeta “uçurum” oluşturacak. Orta vadeli Programda gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 33. Bu oran dikkate alınırsa şu anda 11 bin 402 lira olan asgari ücret 15 bin 165 lira seviyesine çıkacak.

Buna karşın 22 bin lira seviyesinde olan en düşük memur maaşına ise ocak ayında yüzde 15 toplusözleşme zammı verilecek ve bu ücret 25 bin 300 TL’ye çıkacak. Buna bu yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon farkı da eklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için Ocak 2024’te yapılacak artışın yaklaşık yüzde 50’ye yaklaşacağına işaret ederek “En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır” demişti. Bu durumda en düşük memur maaşı ile en düşük işçi ücreti arasında yaklaşık 16-17 bin lira fark ortaya çıkacak.