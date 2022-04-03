İktidarın ‘kırmızı et’ telaşı

03 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Ramazan öncesi ete art arda gelen zamlara yurttaşın tepkisi sürerken iktidar, üç ay içerisinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş erkek hayvan sayısının belirlenebilmesi için seferberlik ilan etti.

29 Mart’ta illere “acele” koduyla yazı gönderen Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, kırmızı et üretimine dair planlama için işletmelerde mevcut besideki büyükbaş hayvan varlığının tespiti ve işletmelerin kapasitesi, doluluk oranı, üç ayda kesilebilecek büyükbaş erkek hayvan sayısının belirlenmesinin amaçlandığını belirtti. İl ve ilçe müdürlüklerindeki tüm araç, idari ve teknik elemanların görevlendirilmesi, personelin, işletme sahibine tespit tutanağı imzalatması, en geç 30 Mart’a kadar işletmelerin bizzat görülüp, kulak küpesi, aşılama ve sevk belgeleri dikkate alınarak hazırlanacak raporu göndermesi istendi.

‘AHIRLAR BOMBOŞ’

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, besicinin maliyetler nedeniyle hayvanlarını kestirdiğini ancak küpelerini henüz teslim etmediği için hayvan varlığının yüksek görüldüğüne dikkat çekti. Aygun, “Ahırlar bomboş. İki günde nasıl sayacaklar? Eski rakamları gönderecekler” dedi. Ayçiçeği yağında da benzer durumun yaşandığına işaret eden Aygun, şöyle devam etti: “Yağ var diyorlar. Rusya ihracatı durdurmuş. Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz. Rusya ihracata vergi ile kısıtlama getiriyor, biz ithalatta vergileri sıfırlıyoruz. Tarım bitti.”