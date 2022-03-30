Kırmızı ete bir zam daha geldi!

30 Mart 2022 Çarşamba, 20:53

Et ve Süt Kurumu, geçen günlerde kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmıştı. Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükselmişti.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun da zamları, "Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi" sözleriyle savunmuştu.

Ardından sözleriyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Uzun görevden alınmıştı.

ERDOĞAN: RAMAZANIMIZDA UCUZ FİYATA ET VERELİM

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Tokat ziyareti sırasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye yönelerek "Uygun fiyatla, Vahit Bey bu konularda güvenilir bir dava arkadaşımdır. Hiçbir zaman vatandaşımızı dara düşürmez. En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim" ifadelerini kullanmıştı.

KIRMIZI ETE İKİNCİ ZAM DA GELDİ!

Kırmızı ete gelen zamma ilişkin tepkiler dinmezken bir zam haberi daha geldi.

Dünya Gazetesi'nden Ömer Gören'in haberine göre, kırmızı ete yüzde 10 zam daha geldi.

27 Kasım'da 2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29.12.2021 de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi.

Bugün de yapılan yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.