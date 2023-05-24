İktidarın sık sık artış vaat ettiği maaş ve ücretlerde 5 ayda büyük erime var: Kaybın adı zam oldu
İktidar hemen hemen her gün ücret, aylık ve maaşlarda seçim sonrasında artış olacağını vaat ediyor.
Emekçinin cebine giren paranın hızla eridiğini ise görmezden geliyor. Enflasyon nedeniyle zaten telafi edilmesi gereken bu kayıp topluma “zam” olarak sunuluyor.
İşçinin ücreti, memurun maaşı, emeklinin aylığında yaşanan kayıplar şöyle:
- Yüzde 30 uçtu gitti: İktidar memur maaşlarında artış için toplusözleşme ve enflasyon farkının da verileceği temmuz ayını işaret ediyor. En düşük dereceli memur maaşının net 22 bin lira olacağını vaat ediyor. Yılbaşında memur maaşlarına toplusözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 30 zam yapıldı. En düşük dereceli memur maaşı bütün sosyal yardımlar, aile ve çocuk parası, ek ödemelerle birlikte 11 bin 930 TL oldu. Yılbaşında dolar 18.71 seviyesindeydi. En düşük memur maaşının karşılığı 638 dolardı. Dün öğle saatlerinde bankalarda dolar 19.85 lira seviyesinden işlem görüyordu. En düşük dereceli memur maaşının karşılığı 601 dolara indi. Memurun yıl başından bu yana kaybı 735 liraya ulaştı.
- Asgari ‘açlığın’ da altında: İktidar hemen hemen her gün asgari ücrette temmuzda artış olacağını açıklıyor. Yılbaşında net 8 bin 506 lira olan asgari ücretin karşılığı 455 dolardı. Dün öğle saatlerinde ise 429 dolar oldu. Asgari ücrette yılbaşından bu yana yaşanan kayıp 500 lirayı aştı. Ayrıca asgari ücret şu anda 10 bin 135 lira olan açlık sınırının da çok altında kaldı.
- Emekli kayıpta: En düşük emekli aylığı yılbaşında 5 bin 500 liraydı. 5 Nisan’da yürürlüğe giren yasayla en düşük aylık 7 bin 500 liraya çıkarıldı. İktidar temmuzda yeniden artış yapılacağını vaat ediyor. Oysa emeklinin aylığı bir ayda eridi. 5 Nisan’da, en düşük emekli aylığının karşılığı 390 dolardı. Dün öğle saatlerinde ise en düşük emekli aylığının karşılığı 378 dolara inmişti. Daha 1.5 aylık sürede emekli aylıklarında 238 lira erime oldu.
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