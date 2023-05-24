İktidarın sık sık artış vaat ettiği maaş ve ücretlerde 5 ayda büyük erime var: Kaybın adı zam oldu

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

Emekçinin cebine giren paranın hızla eridiğini ise görmezden geliyor. Enflasyon nedeniyle zaten telafi edilmesi gereken bu kayıp topluma “zam” olarak sunuluyor.

İşçinin ücreti, memurun maaşı, emeklinin aylığında yaşanan kayıplar şöyle:

