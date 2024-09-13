İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman: Dediğimi uygulasınlar, kira sorunu 1 saatte çözülür ve herkes kazanır

Yayınlanma: 13.09.2024 - 19:30

Güncelleme: 13.09.2024 - 19:30

Kira sorununun özellikle son bir yıldır Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Aziz Konukman, “Sorun can yakıcı boyutta. Kiracının gücü yetmiyor, mülk sahibi aldığından mutlu değil. AKP iktidarı, konut kira zammına yüzde 25 sınırlama getirilmesini uygulamaya kalktı ama başaramadı. Şimdi hep salıverdi. Yargı devre dışı kalınca orman kanunu devreye girdi. Kavga, yaralanma hatta ölümleri okur olduk. Dar gelirli sahipsiz, mülk sahibi başına buyruk. Oysa TBMM’de 1 saatte yapılacak yasal bir düzenleme ile çözüm mümkün" dedi.

'İŞİN SIRRI VE ÇÖZÜMÜ EMLAK BEYANINDA'

Türkiye’de kira sorununun sorun olmaktan çıkabileceğini Cumhuriyet’e değerlendiren iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, tek çözümün emlak beyannamesine bağlı yasalarda düzenleme yapmaktan geçtiğini söyledi. Gayrimenkul sahibi her bireyin emlak beyannamesi vermesi ve buna bağlı, belediyeye emlak vergisi ödemesinin bir zorunluluk olduğuna işaret eden Konukman, “Şimdi düşünün, kişi konutunu 50 bin liraya kiraya veriyor. Bu kişinin emlak beyanına bakarsanız neredeyse yok gibi bir şey. Acilen bir yasa çıkarılarak konutun kira değeri emlak beyan değeri ile orantılı olması sağlanmalıdır. Yani kişinin belediyeye verdiği beyan değeri ne ise bu beyan üzerine bir oran oturtularak kira bedelinin bu orandan yüksek olamayacağı hükmü getirilmelidir. Şöyle düşünün; bir konut var, kentin çok önemli bir semtinde ve kirası 30 bin lira. Bir başka konut var, kirası 30 bin lira olan konutun yarı değerinde bile değil. Ama o da 30 bin lira istiyor. Vatandaş bunalmış sokakta kalacak değil. Vatandaş kişilerin vicdanına bırakılamaz" diye konuştu.

'YASADA DÜZENLEME HERKESİ RAHATLATIR'

Konukman şunları söyledi:

“Yasada düzenleme herkesi rahatlatır. Bunda iddialıyım. Ayrıca kira değeri emlak değerine orantılı olacağından mal sahibinin aç gözlülüğünün yerini daha ahlaklı ve yasaya dayalı durum alacak, kişi keyfiyeti de ortadan kalkacaktır. Ancak bu arada belki emlak beyan değerlerinin, bir kereye mahsus tüm Türkiye genelinde güncellenmesi gerekebilir. Kişi yüksek kira geliri istiyorsa beyanını güncellesin ama bu kez de belediyeye ödeyeceği emlak vergisi de yükselecektir. Böylece kiracı kazanırken, konut sahibi de kazanmaktadır. Diğer yandan belediye emlak vergisinde de artış sağlanacağından belediyeler de kazançlı olacaktır. Hatta belediyeler böyle bir yasal düzenleme yapıldığında tüm ilin emlak beyan değerlerini topluma açık hale getirebilirler. Böylece kiralık konut ihtiyacı olan kişi ilgili belediyenin sitesi aracılığı ile bütçesine uygun konutları rahatlıkla tarayabilirler. Bundan emlakçılarımız çok memnun kalmasalar da Türkiye’nin böyle bir düzenlemeye acil gereksinimi var. Bu düzenlemenin adı ‘’kazan, kazan, kazan’’ düzenlemesidir. TBMM’ nin bu konuda adım atması Türkiye’yi rahatlatacaktır.”