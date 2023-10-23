İlaç devinden dev satın alım: 7.1 milyar dolar ödeyecek

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:36

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:36

İsviçreli ilaç şirketi Roche, iltihabi (inflamatuar) bağırsak hastalıkları için yeni tedavi geliştiren Telavant'ı ABD'li biyoteknoloji şirketleri Roivant Holdings ve Pfizer'dan 7.1 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

Söz konusu satın alma anlaşmasına göre, Roche, ABD ve Japonya'da deneysel bir ilaç olan RVT-3101'i geliştirme, üretme ve ticarileştirme hakkını elde edecek.

Söz konusu anlaşma, Mart ayında göreve başlayan Roche CEO'su Thomas Schinecker'in ilk büyük satın alım anlaşması olacak. Schinecker, daha önce bilimsel ve finansal açıdan mantıklı olması halinde Roche'un büyük anlaşmalara açık olduğunu belirtmişti.

Roche yaptığı açıklamada dünya çapında yaklaşık 8 milyon kişiye tanısı konulan inflamatuar bağırsak hastalığının kronik bir gastrointestinal sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Şirket, yakında üçüncü aşama denemelere başlayacak olan RVT-3101'in, aynı zamanda birçok başka hastalığın tedavisinde de kullanılma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.