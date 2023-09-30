Bursa'da cinsel gücü artırıcı ilaç operasyonu!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:59

Güncelleme: 30.09.2023 - 13:00

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce takibi yapılan Planlı İstihbarat Faaliyeti kapsamında İstanbul ilinden Gemlik ilçesindeki kargo firmasına koli içerisinde yüklü miktarda yabancı menşeili tıbbi ilaçların geleceği yönünde bilgi alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Gemlik Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Gemlik ilçesi kargo şubesine F.Y. (40) isimli şahıs tarafından H.B. isimli şahsa gönderilen koliye Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konuldu.

Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretinde açılan kolide piyasa değeri 850 bin lira olan bin 500 adet Viagra, bin 440 adet Cialis, 80 adet Vega 100, 90 adet Vegaxes, 40 adet Laydera, 40 adet Super kamagra marka olmak üzere toplam 3 bin 190 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.

Savcılığın talimatıyla 2 şühheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.