İlaç fiyatlandırmasında kullanılan döviz kuru yüzde 23.5 arttı: Eczacılardan 'İlaç sorunu artacak' uyarısı geldi...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:52

Güncelleme: 24.10.2024 - 13:05

Cumhurbaşkanı kararı ile “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'' ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru yüzde 23,5 oranında artarak 21,67 lira olarak güncellendi.

İLAÇTAKİ EURO KURU GERÇEK KURA YETİŞEMİYOR

TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun 17,54 TL’den 21,67 TL’ye çıkarıldığını belirterek, “İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru yüzde 23,5 artışla 21,67 TL'ye yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre Euro bugün itibarıyla 37 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İlaç Euro kurunun normal kura bir türlü yetişemediğini belirten Saydan, bu durumun ilacın bulunabilir olmaktan çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

“BULUNAMAYAN İLAÇ EN PAHALI İLAÇTIR”

TEİS Genel Başkanı Saydan, ilaç kurundaki sorunun erişilebilir ilaçta da sorun yaratacağını vurgulayarak, “Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz” dedi.

“İLAÇTAKİ EURO KURU İLE REEL KUR ARASINDAKİ FARK YÜZDE 70”

Son yıllarda ilaç sektöründe yaşanan sorunların daha da belirgin hale geldiğine dikkat çeken Saydan, “Bu durumun kökeni, Euro kurunun ilaç sektöründe, gerçek kurdan farklı bir şekilde belirlenmeye devam etmesidir. Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen Euro kuru, reel Euro kuru ile yakın bir seviyede ilerliyordu. Ancak bugün itibarıyla, ilaç Euro kuru 21,67 lira olarak belirlenirken, reel Euro kuru 37 lira seviyelerine çıkmıştır. Aradaki fark yüzde 70’in üzerindedir” şeklinde konuştu.

Nurten Saydan, “İlacın ucuz olmasının erişilebilir olması anlamına gelmediğini ülkemizdeki yenilikçi ilaçlara erişim oranından da rahatlıkla izleyebiliyoruz. Halihazırda ülkemizdeki ruhsatlı ilaçlara erişimde bile sıkıntı yaşarken yenilikçi tedavilere ve yeni ilaçlara erişim oranımız ne yazık ki çok daha vahimdir. Yenilikçi ilaçlara erişimde AB ortalaması yüzde 72 iken ülkemiz ise yüzde 4’lük oranla son sıradadır” diye ekledi.

“FİYATLANDIRMADA YENİ SİSTEME İHTİYAÇ VAR”

İlaçta fiyatlandırma sisteminin işlevini yitirdiğine dikkat çeken Saydan, “İlaç gibi hayati bir ürünün üretilebilmesi, ulaşılabilmesi ve bulunabilmesi için geçtiğimiz yıllarda ülkemize layığı ile hizmet etmiş olan bu fiyatlandırma sisteminin artık işlevini yitirdiğini ve güncel ekonomik koşullara uygun yeni bir sistemin inşasına ihtiyacımız olduğunu kabul ederek işe başlayabiliriz. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi ve ilacın bulunabilir hale gelmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” şeklinde konuştu.