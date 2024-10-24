İlaç fiyatlarına zam geldi! Fiyat artışı yarın başlıyor

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:41

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan TL cinsinden Euro değeri yüzde 23,5 oranında artırıldı. Bu artışla birlikte Euro değeri 17,5483 TL’den 21,6721 TL’ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan karar kapsamında, ilaçların perakende satış fiyatları belirlenirken depocu ve eczacı kar oranları yeniden düzenlendi. Buna göre, 328 TL’ye kadar olan ürünlerde depocu karı yüzde 8, eczacı karı yüzde 28 olarak belirlendi.

25 EKİM'DEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenleme, 2025 yılı boyunca da geçerli olacak ve 2025 için ayrıca bir Euro değerlemesi yapılmayacak. Gerçek kaynak fiyatları ve fiyat korumalı ürünler için belirlenen baremler de güncellenerek, fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL, diğer ürünlerde ise 39,05 TL olarak kararlaştırıldı. Güncellenen fiyatlar, 25 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek.