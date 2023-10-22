İlanı gören şaştı kaldı... 100 lira bozuk para getirene 110 TL veriyor!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:59

Güncelleme: 22.10.2023 - 10:06

Müşterilerine bozuk para üstü olarak verecek madeni para bulamayan fırıncı, bulduğu yöntemle dikkat çekti. Elazığ’da fırın işleten Ensari Altındağ, müşterilerin çoğunluğunun kağıt para kullanmasıyla birlikte bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayınca harekete geçti.

"100 LİRA 1’LİK DEMİR PARA GETİRENE 110 LİRA VERİLİR"

Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira 1’lik demir para getirene 110 lira vereceğini yazdı. Fırıncının bu yaptığı şaşkınlık oluştururken, vatandaşlar da yazıdan sonra fırına bozuk para getirmeye başladı.

10 yıldır fırında çalıştığını belirten Yusuf Altındağ, "Burada bozuk para sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı da böyle bir kampanya başlattık. Poğaçalarımız 7 lira ekmek ise 14 lira. Alışveriş yapanlar tüm para veriyor ama bizde bozuk para olmuyor. Alışveriş yapanlara 1 lira eksik ver desen vermez aynı zamanda fazlasını da almıyorlar. Bu yüzden patronumuz da bu kampanyayı başlattı.

"BAYAĞI BOZUK PARA GELMEYE BAŞLADI"

Dün itibariyle bayağı bozuk para gelmeye başladı. Kampanyamızda 100 lira getirene 110 lira veriyoruz. Bazıları bu durumu yanlış yorumlayabilir ama bizim bozuk paraya ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız da dün itibariyle bozuk paralarını getirmeye devam ediyor. Böyle bir kampanya yapmadan önce vatandaşlarımız kumbarasındaki bozuk paraları getirmiyordu. Bu kampanyayla birlikte hem vatandaşlarımıza iyi oldu hem de bize iyi oldu. Vatandaşlarımız artık evdeki kumbaralarında ne kadar bozuk para varsa getiriyor. Dün 3 bin liraya yakın bir bozuk para geldi. Bu yazıyı yazdırmadan önce kimse bize kağıt para bozdurmuyordu" dedi.