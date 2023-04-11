Madeni paralarda değişiklik: Hafif olan bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü

Yayınlanma: 11.04.2023 - 07:55

Güncelleme: 11.04.2023 - 07:55

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı.

NTV'nin haberine göre; paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.

Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.

İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.