İliç maden faciası davasında ailelerden çağrı: 'Murat Kurum da yargılansın'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:15

Güncelleme: 20.03.2025 - 10:15

Erzincan İliç'te 9 kişinin hayatını kaybettiği Anagold Madeni'nde meydana gelen faciaya ilişkin davanın ilk duruşması, üçüncü gününde devam etti. SSR Mining ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği ve çevresel felakete yol açan heyelanla ilgili olarak 5'i tutuklu 43 sanık, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” ve “Çevreyi taksirle kirletmek” suçlamalarıyla Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Duruşma, dün tutuksuz sanıkların ifadeleriyle sürdü.

'ÜÇÜNDEN BİRİNDE EKSİK VAR'

Mahkemede savunma yapan tutuksuz sanıklardan Aykut Ayderman, “Yığın liç yönetmeliği ve hatta sektörün genelinde mevzuat olarak bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Bir de bu işin başındaki mühendislerin de etkin olmadığını düşünüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı. Üçünden birinde eksik var” ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Yaşamını yitiren işçilerden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, Evrensel’e verdiği demeçte, “Sorumlular tahliyelerini isteyip, mahkeme salonundan ellerini kollarını sallayarak çıkacak. Hiçbir şey olacağı yok. Biz yine de mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

'MURAT KURUM'UN YARGILANMASINI İSTİYORUM'

Madende hayatını kaybeden Mehmet Kazar’ın kızı Hatun Kazar ise tüm sanıkların kendilerini suçsuz gösterdiğini belirterek, “Eğer öyleyse sorumlu kimse ya onu söylesinler ya da hepsinden şikayetçiyim, hepsi sorumlu. Orada 1 yıl evvel çalışan mühendise babam fazla yükleme yapıldığını söylediğinde, babama ‘Benim işimi nereden biliyorsun’ cevabı veren o mühendis de sorumlu. Babamın üzerine yığın liçi gelene kadar sesini duyduk. Oradan çıkmak istedi ama çıkarmadılar. Mahkemede liçin altında kalanlar sorumlu, hatalı gibi davranıyorlar, bunu kabul etmiyoruz. Kimin sorumlu olduğu açığa çıksın istiyoruz biz. 4 buçuk ay madende bekledik, kardeşimin üniversite sınavına gireceği gün babamın kalan parçalarını bulduk. Onay veren herkes sorumlu, hepsinden şikayetçiyiz. ÇED raporuna onay veren Murat Kurum’un da yargılanmasını istiyorum” diye konuştu.