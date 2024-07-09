İlk 6 ayda sigorta şirketlerinin SESBİR’e bildirimleri yüzde 95.9 arttı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle, bu yıl sigorta suiistimallerinde önemli bir yükseliş görülüyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde yer alan Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu’nun (SİSEB) raporladığı suiistimal verileri, bu konuda yılın ilk altı ayıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre SİSEB’e, ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95.6 artışla 2 bin 582 adet suiistimal bildirimi yapıldı. Bunların 2 bin 200’ü sigorta şirketleri, 382’si diğer kaynaklar üzerinden SİSEB’e ulaştı.

‘ABARTILI FATURA’ LİSTEDE

En çok bildirimi yapılan ay 577 adetle Ocak 2024. Ayrıca bildirimlerin yüzde 94’ü oto sigorta branşlarıyla ilgili yapıldı. Diğer öne çıkan sigorta alt branşları ise yangın, hayat ve ferdi kaza.

Yine SİSEB’in yayımladığı verilerine göre sigorta şirketleri tarafından bildirime konu yapılan suiistimal yöntemlerinin ilk sırasında yüzde 24 ile “sürücü değişikliği ya da firarı” var. OcakHaziran 2023’te bu oran yüzde 26.6’ydı. Bu suiistimalin yanında, “hasar sonrası sigortalama”nın payı yüzde 16’dan yüzde 22’ye çıkarken “sahte kaza tespit tutanağı”nın payı yüzde 22.2’den yüzde yüzde 19.6’ya indi. Bu yıl “abartılmış hasar faturası” payı yüzde 9.1 oldu.

SİGORTA TÜFE’DE DÜŞÜŞ YÜZDE 1.96

TÜİK’in son tüketici enflasyonu (TÜFE) raporuna göre ilgili sepetteki sigortaların ortalamasını gösteren “Sigorta TÜFE”, Haziran 2024’te önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 1.96 düşerken Aralık 2023’e (6 aylık) kıyasla yüzde 36.6, Haziran 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 47.5 arttı. Alt branşlarda ise aylık bazda konutta yüzde 2.9 artış olurken sağlıkta yüzde 7.7, ulaştırmada yüzde 1.9 düşüş var. Yıllık bazda ise artışlar aynı sırayla yüzde 138.2, yüzde 31.7 ve yüzde 40.6. Ayrıca artışlar ilk 6 ayda konutta yüzde 132.9, sağlıkta yüzde 19.3 ve ulaştırmada yüzde 30.

‘PROFESYONEL SPORCU’ TÜRKİYE’DE İLGİ BEKLİYOR

Profesyonel sporcu sigortalarının bugün Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint Germain gibi büyük kulüplerde kullanıldığını anımsatan Polaris Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, Türkiye’de ise teminat maliyetleri dolayısıyla tercih edilmediğini ancak yakın zamanda bu konudan sıkça söz edileceğini belirtti. Profesyonel spor branşlarının ulaştıkları ekonomik büyüklüğe atıf yapan Kılıç, bu tür sigortalarla bonservis maliyeti veya yıllık kontrat ücreti gibi konularda riskler karşılanabiliyor.

‘SAĞLAM BİR KÖPRÜ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ’

MAPFRE Sigorta’nın özel bir toplantı ile brokerlarıyla bir araya geldiği açıklandı. MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, bu konuda şu vurguyu yaptı: “İş dünyasında başarı, sadece ürün kalitesi veya hizmet çeşitliliği ile değil, aynı zamanda paydaşlarla kurulan sağlam ilişkilerle de şekilleniyor. Biz de her bir paydaşımızın beklentilerini anlamayı, onlara değer katmayı çok önemsiyoruz. Dürüstlük, şeffaflık ve karşılıklı güven temelinde şirketimiz ve paydaşlarımız arasında sağlam bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz.”

REFAH İÇİNDE HAYAT HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR

Hayat sigorta sektörünün yeni oyuncusu Quick Hayat Sigorta’nın, bu branşta hizmet vermek üzere SEDDK’den faaliyet ruhsatını aldığı açıklandı. Maher Holding çatısı altında yüzde 70 Quick Sigorta ve yüzde 30 Corpus Sigorta iştiraki olan şirketin sermayesi ise 250 milyon TL.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Bireylerin veya kurumların hayatlarını refah içerisinde idame ettirmeleri her geçen gün zorlaşıyor. Riskler de bir o kadar artıyor. Yeni şirketimizle hayatın tam içinde olurken acentelerimizi de finansal ekosistemimizin içerisinde tutacağız. Yeni yolculuğumuza ‘Hoş geldin Hayat’ diyerek çıkıyoruz” dedi. Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu ise çok yakında ürün ve hizmetlerini paydaşlarıyla buluşturacaklarını belirtti.

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