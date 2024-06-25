Özel sağlık sigortaları, hem prim üretim hem poliçe sayısı açısından hareketli

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

Sağlık sigortası branşı, son beş yıldır tamamlayıcı sağlık sigortası ile önemli bir atılım içinde.

Sağlık branşı, seyahat sağlık hariç 2023 yılını 68.2 milyar liralık prim üretimi ve hayatdışı branşı içinde yüzde 15.9 pazar payıyla kapatırken bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) da 20.6 milyar liralık üretime ulaştı. TSS’nin hayatdışındaki payı yüzde 4.8, sağlık branşı içindeki payı da yüzde 30.2’ye yükseldi. Bu branş özellikle geçen yıl prim artışları nedeniyle önemli bir tartışma konusu haline gelse de, 2024 yılının ilk dört aylık sonuçları hem prim hem poliçe sayısı açısından büyümenin devam ettiğini gösteriyor.

14.2 MİLYAR LİRA

Ocak-Nisan 2024’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla prim üretimi yüzde 103.3 artarak 45.6 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortası prim üretimi de yüzde 141.4 artışla 14.2 milyar lira oldu. Sağlık sigortasının hayatdışındaki payı yüzde 19.8 olurken tamamlayıcı sağlığın toplam sağlıktaki payı da yüzde 31.1’e yükseldi. Sağlık sigortasıyla ilgili diğer detaylar şöyle:

- Poliçeler çoğalıyor:

2024 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sağlık sigortası poliçe (dönem içi yazılan) sayısı yüzde 81.3 artışla 1 milyon 445 bin adede ulaştı. Bunun yanında seyahat sağlık sigortasıyla ilgili poliçe sayısı da yüzde 13.9 artışla 755 bin adet oldu.

- Hasar 15.9 milyar lira:

Yine yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hastalık-sağlık branışındaki teknik kâr yüzde 290 artarak 2 milyar 907 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde ödenen hasar tutarı da yüzde 128 artışla 15 milyar 869 milyon liraya ulaştı. Böylece teknik kâr/ zarar oranı da iyileşerek 2023’ten 2024’e yüzde 8.7’den yüzde 15.3’e yükseldi.

- Şikâyet yüzde 5 düştü:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta şirketleriyle sorun yaşayan sigortalıların da önemli başvuru adreslerinden biri oldu. SEDDK’nin son faaliyet raporuna göre bu kapsamda geçen yıl “E-Şikâyet Başvuru Sistemi”ne iletilen taleplerin 5 bin 294’ü sağlık sigortalarıyla ilgili. 2022’ya göre başvurular yüzde 5 düşerken toplam şikâyetlerdeki payı ise yüzde 1.5 oldu.

SAĞLIK TÜFE’DE ARTIŞ YÜZDE 6.6

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Mayıs 2024 ile ilgili 3 Haziran’da açıkladığı tüketici enflasyonu (TÜFE) raporuna göre ilgili sepetteki sigorta branşları arasında sağlık sigortası enflasyonundaki (Sağlık TÜFE) aylık artış yüzde 6.6 oldu. Ayrıca Sağlık TÜFE, yılın ilk beş ayında yüzde 29.3, yıllık bazda ise yüzde 43.9 arttı.

