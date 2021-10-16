İlk 9 ayda gelirdeki artışa karşın bütçe 61 milyar TL’den fazla açık verdi

16 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı merkezi yönetim bütçesi sonuçlarına göre, eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla gider yüzde 30.3 artarak 141.5 milyar lira, gelir yüzde 49.4 artarak 117.9 milyar lira oldu. Bütçe açığı 23.6 milyar lira, faiz dışı bütçe açığı da 9.5 milyar lira olarak hesaplandı. Yine eylül ayında faiz giderleri yüzde 13 düşerek 14.1 milyar liraya inerken vergi gelirleri yüzde 40 artarak 95.6 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla gider yüzde 20.9 artarak 1 trilyon 52 milyar lira, gelir yüzde 35.8 artarak 990.6 milyar lira olurken açık 140.6 milyar liradan 61.1 milyar liraya düştü. Faiz dışı denge de 81.8 milyar lira fazla verdi. Yine ilk 9 ayda faiz giderleri yüzde 31.9 artarak 142.3 milyar lira, vergi gelirleri yüzde 39.7 artarak 808.4 milyar lira oldu.

ÖRTÜLÜ 1.8 MİLYAR TL

Yine bütçe verilerine göre, “örtülü ödenek” olarak bilinen gizli hizmet gideri, eylül ayında 93.2 milyon lira, ilk 8 ayda 1 milyar 855 milyon lira oldu. Bu rakamlar geçen yılın aynı döneminde 254.3 milyon lira ve 1 milyar 558 milyon liraydı. Ayrıca görevlendirme gideri (zararı) kapsamında Ziraat Bankası ve Halkbank’a ilk 9 ayda 6.1 milyar TL ayrıldı.

Öte yandan, 30 Eylül itibarıyla son af düzenlemelerinden 7256 sayılı yasa kapsamında 21.2 milyar lira, 7326 sayılı yasa kapsamında 22.7 milyar lira tahsilat yapıldı.