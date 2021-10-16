2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gün içinde yaptığı açıklamada "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır" demişti. Oktay, tekliften detaylar paylaşmıştı.
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