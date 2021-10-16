2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 01:26
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gün içinde yaptığı açıklamada "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır" demişti. Oktay, tekliften detaylar paylaşmıştı.

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