İlk dokuz ayda toplam üretim yüzde 73.8 artarak 570 milyar lirayı aştı: Primde güçlü artış

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Sigorta pazarında, prim üretimindeki reel artış devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı ilk dokuz aylık verilere göre prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 73.8 artışla 570.5 milyar lira, bu kapsamda hayatdışı branşında yüzde 73.6 artışla 501.2 milyar lira, hayat braşında yüzde 75.2 artışla 69.3 milyar lira oldu.

Reel artış ise toplamda yüzde 16.3 olarak hesaplandı. Anımsanacağı gibi 2023’ün tümündeki toplam üretim 486 milyar liraydı. Hayatdışının alt branşlarına bakıldığında ise sektörün lokomotifi olan zorunlu trafik sigortasında dokuz aylık prim üretimi yüzde 67.5 artışla 127.5 milyar lira oldu. Bu branşın pazar payı ise yüzde 26.4’ten yüzde 25.4’e indi.

TSS HIZ YAPIYOR!

Diğer oto branşı kaskoda ise prim üretimi yüzde 33.6 artışla 76.3 milyar liraya ulaşırken bu sigortanın pazar payının yüzde 19.8’den yüzde 15.2’ye düşmesi dikkat çekti. Pazardaki yeri itibarıyla, en önemli prim artışlarından biri de yüzde 100.5 ile 88.6 milyar liraya ulaşılan hastalıksağlıkta yaşandı. Bu branşın pazar payı yüzde 15.3’ten yüzde 17.7’ye yükseldi. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortasındaki (TSS) prim üretimi ise yüzde 137.8 artışla 29.2 milyar liraya çıktı. Öte yandan genel zararlar kapsamındaki inşaat branşında yüzde 170.5 artışla 7.5 milyar liralık prime ulaşılması, pazardaki önemli gelişmelerden bir diğeri oldu.