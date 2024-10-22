Üçüncü çeyrekte sigorta şirketlerinin SİSEB’e bildirimi yüzde 25 düştü: ‘Suiistimal’ hız kesti

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde yer alan Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu’nun (SİSEB) raporladığı suiistimal verileri, yaz aylarında bu tür olaylardaki gerilemeye işaret etti.

Buna göre SİSEB’e, yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.7 düşüşle 1061 adet suiistimal bildirimi yapıldı. Bunların 842’si sigorta şirketleri, 219’u diğer kaynaklar üzerinden SİSEB’e ulaştı.

Yılın ilk dokuz ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla bildirim sayısı yüzde 33.6 artışla 3 bin 643 adet oldu. Bunların da 3 bin 42’si sigorta şirketleri, 601’i diğer kaynaklar üzerinden SİSEB’e ulaştı. Yine ilk dokuz aylık verilere göre yapılan SİSEB’e yapılan bildirimlerin yüzde 95’i oto sigorta branşlarıyla ilgili oldu.

Diğer öne çıkan sigorta alt branşları ise yangın, hayat ve ferdi kaza.

‘SAHTE TUTANAK’ ARTTI

Ocak-Eylül 2024’te sigorta şirketleri tarafından bildirime konu yapılan suiistimal yöntemlerinin ilk sırasında ise yüzde 25.9 ile “sürücü değişikliği ya da firarı” var. Ocak-Eylül 2023’te bu oran yüzde 28.6’ydı. Bu suiistimalin yanında, “hasar sonrası sigortalama”nın payı yüzde 17’den yüzde 22.6, “sahte kaza tespit tutanağı”nın payı yüzde 11.1’den yüzde yüzde 20.2’ye yükseldi. Bu yıl “abartılmış hasar faturası” payı yüzde 9.2 oldu.