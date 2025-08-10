İlk teklif 15 Ağustos’a kalırsa pazarlık süresi de kısalacak: Emekçiyi bekleyen tehlike

Sözleşme görüşmelerinde dün yerel yönetim hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri ile enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri kollarında raporlar müzakere edildi. Takvime göre bugün herhangi bir görüşme yok. Yarın eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri ile diyanet ve vakıf hizmet kollarında raporlar müzakere edilecek. Sözleşme görüşmelerinde hizmet kolu raporlarının müzakereleri pazartesi günü sona erecek.

Görüşmeler 28 Temmuz’da başlamıştı. 14 gün geçti ancak hükümet masaya bir teklif getirmedi. Takvime göre 12 Ağustos salı günü “kamu işveren heyetinin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifinin değerlendirilmesi” maddesi var. Memur-Sen 12 Ağustos’ta hükümetten ilk teklifi bekliyor. Ancak 12 Ağustos’ta hükümetin teklif verip vermeyeği net değil.

Bu tarihte ilk teklifin gelmesi düşük olasılık olarak görülüyor. 13 Ağustos çarşamba günü kamu görevlilerinin geneline ilişkin komisyon raporları müzakere edilecek. 14 Ağustos perşembe günü de müzakelere devam edecek. Takvimde 15 Ağustos cuma günü “Kamu işveren heyetinin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini vermesi” maddesi bulunuyor. Hükümetin de teklifi 15 Ağustos’ta vermesi bekleniyor. Sonra hafta sonu geliyor.

Takvimde hafta sonunda da müzakerelerin devam edeceği belirtiliyor. Ancak hafta sonu hükümetin yeni teklif vermesi beklenmiyor. Geriye sadece 18 Ağustos pazartesi ve 19 Ağustos salı günleri kalıyor. 19 Ağustos salı günü ise müzakereler sona eriyor.

Bu son toplantıda ya anlaşma imzalanacak ya da süreç hakeme taşınacak. Milyonlarca memur ile memur emeklisinin zam pazarlığı sadece 2 güne sıkışmış olacak. 20 Ağustos’ta Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru süreci başlıyor.