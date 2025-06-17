Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlk üç ayda hayatdışında yüzde 10.1 artış, hayatta yüzde 16.1 düşüş oldu: Poliçede trafik canlılığı

İlk üç ayda hayatdışında yüzde 10.1 artış, hayatta yüzde 16.1 düşüş oldu: Poliçede trafik canlılığı

17.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
Serhat Alıgil
Takip Et:
İlk üç ayda hayatdışında yüzde 10.1 artış, hayatta yüzde 16.1 düşüş oldu: Poliçede trafik canlılığı

Ocak-Mart 2025’te yüzde 23.6 artışla 5 milyon 437 binden fazla zorunlu trafik poliçesi kesildi. Zorunlu depremde ise yüzde 9.4 düşüş oldu.

Poliçe sayısı açısından yılın ilk üç ayı hayatdışı branşında olumlu geçerken hayat branşındaki düşüş dikkat çekti. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) güncel verilerine göre Ocak-Mart 2025’te, geçen yılın ayrı çeyreğine kıyasla hayatdışı branşında satılan poliçe (dönem içi yazılan) sayısı yüzde 10.1 artışla 23 milyon 261 bin 664 adede ulaşırken hayat braşında satılan poliçe-sertifika (dönem sonu yaşayan) sayısı yüzde 16.1 düşüşle 34 milyon 738 bin 165 adet oldu

-Hayatdışı: En büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç), ilk üç ayda yüzde 23.6 artışla 5 milyon 437 bin 332 adet poliçe kesildi. Diğer önemli oto braşı olan kaskoda ise poliçe sayısı yüzde 0.5 düşüşle 2 milyon 5 bin 181’e indi. Daha dikkat çekici bir düşüş ise zorunlu depremde yaşandı. Bu sigorta sigortada kesilen poliçe sayısı yüzde 9.4 düşüşle 2 milyon 562 bin 522 adet oldu. Hastalık-sağlık toplamında yüzde 17.3 artışla 2 milyon 742 bin 201 poliçeye ulaşılırken bu kapsamda yüzde 171.7 artışla 374 bin 279 adede ulaşan hastalık dikkat çekti. 

Devlet destekli tarım ise yüzde 13.5 artışla 1 milyon 482 bin 387 poliçeyi ulaştı. 

-Hayat: Bu branşta, son dönemde azalsa da banka kredisi bağımlığının sürmesi inişli-çıkışlı bir süreç yaratıyor. 

Kredi kapsamında; “yıllık vefat sigortası” poliçe-sertifika sayısı yüzde 2.4 azalışla 17 milyon 58 bin adet, “uzun süreli vefat sigortası” poliçe-sertfika sayısı yüzde 37.1 azalışla 12 milyon 208 bin adede düştü. 

TEMMUZLA İLGİLİ ZAM AÇIKLANDI

SEDDK, haziran ayında uygulanan azami primlerin, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 2 artırılarak uygulanacağını açıkladı. Taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) araç gruplarında ise bu orana yüzde 2 ilave edilecek.

İlgili Konular: #sigorta