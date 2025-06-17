İlk üç ayda hayatdışında yüzde 10.1 artış, hayatta yüzde 16.1 düşüş oldu: Poliçede trafik canlılığı

Poliçe sayısı açısından yılın ilk üç ayı hayatdışı branşında olumlu geçerken hayat branşındaki düşüş dikkat çekti. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) güncel verilerine göre Ocak-Mart 2025’te, geçen yılın ayrı çeyreğine kıyasla hayatdışı branşında satılan poliçe (dönem içi yazılan) sayısı yüzde 10.1 artışla 23 milyon 261 bin 664 adede ulaşırken hayat braşında satılan poliçe-sertifika (dönem sonu yaşayan) sayısı yüzde 16.1 düşüşle 34 milyon 738 bin 165 adet oldu

-Hayatdışı: En büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç), ilk üç ayda yüzde 23.6 artışla 5 milyon 437 bin 332 adet poliçe kesildi. Diğer önemli oto braşı olan kaskoda ise poliçe sayısı yüzde 0.5 düşüşle 2 milyon 5 bin 181’e indi. Daha dikkat çekici bir düşüş ise zorunlu depremde yaşandı. Bu sigorta sigortada kesilen poliçe sayısı yüzde 9.4 düşüşle 2 milyon 562 bin 522 adet oldu. Hastalık-sağlık toplamında yüzde 17.3 artışla 2 milyon 742 bin 201 poliçeye ulaşılırken bu kapsamda yüzde 171.7 artışla 374 bin 279 adede ulaşan hastalık dikkat çekti.

Devlet destekli tarım ise yüzde 13.5 artışla 1 milyon 482 bin 387 poliçeyi ulaştı.

-Hayat: Bu branşta, son dönemde azalsa da banka kredisi bağımlığının sürmesi inişli-çıkışlı bir süreç yaratıyor.

Kredi kapsamında; “yıllık vefat sigortası” poliçe-sertifika sayısı yüzde 2.4 azalışla 17 milyon 58 bin adet, “uzun süreli vefat sigortası” poliçe-sertfika sayısı yüzde 37.1 azalışla 12 milyon 208 bin adede düştü.

TEMMUZLA İLGİLİ ZAM AÇIKLANDI

SEDDK, haziran ayında uygulanan azami primlerin, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 2 artırılarak uygulanacağını açıkladı. Taksi, minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) araç gruplarında ise bu orana yüzde 2 ilave edilecek.