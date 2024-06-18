İlk üç ayda sağlık, kasko, zorunlu trafik sigortaları pazarı olumlu etkiledi: 21 milyon poliçe kesildi
Sigorta sektörünün hayatdışı branşında, Ocak-Mart 2024 döneminde yazılan poliçe sayısı yüzde 8.6 artışla 21 milyon 128 bin adede ulaştı.
Poliçe sayısı açısından 2023 yılını yerinde sayarak geçiren hayatdışı branşı, 2024 yılının ilk üç ayında bu açıdan hareketlenmiş görünüyor.
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni açıkladığı poliçe istatistiklerine göre yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışı branşında kesilen poliçe (dönem için yazılan) sayısı yüzde 8.6 artışla 21 milyon 127 bin 576 adet olarak hesaplandı. Bunun detaylarına bakıldığında ise özellikle hastalık-sağlık, kasko ve zorunlu trafik sigortalarındaki büyüme dikkat çekiyor. Buna karşın yangın-doğal afetlerde gerileme var.
2.3 MİLYONU AŞTI
Yılın ilk üç ayında geçen yılın
aynı dönemine kıyasla hastalık-sağlık sigortalarındaki poliçe sayısı
yüzde 55.6 artışla 2 milyon 338
bin adede ulaştı. Bunun içinde
1 milyon 444 bin adetle büyük
paya sahip olan sağlıktaki artış ise
yüzde 81.3. Poliçe sayısı kaskoda
yüzde 16.8 artışla 2 milyon 15
bin, zorunlu trafikte yüzde 12.1
artışla 4 milyon 400 bin, nakliyatta
yüzde 15.5 artışla 402 bin, genel
zararlarda yüzde 6.7 artışla 3
milyon 927 bin adet oldu. Bunlara
karşın yüksek primler nedeniyle
özellikle sanayi ve ticaret
işletmelerince eleştirilerin yangın-doğal afet sigortaları kapsamında
ise yüzde 14.4 düşüşle 1 milyon
636 bin adet poliçe kesildi. Zorunlu
depremle ilgili poliçe sayısı da
yüzde 13.3 düşüşle 2 milyon 828
bin adet oldu.
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