İlk üç ayda sağlık, kasko, zorunlu trafik sigortaları pazarı olumlu etkiledi: 21 milyon poliçe kesildi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.06.2024 - 04:00

Poliçe sayısı açısından 2023 yılını yerinde sayarak geçiren hayatdışı branşı, 2024 yılının ilk üç ayında bu açıdan hareketlenmiş görünüyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni açıkladığı poliçe istatistiklerine göre yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışı branşında kesilen poliçe (dönem için yazılan) sayısı yüzde 8.6 artışla 21 milyon 127 bin 576 adet olarak hesaplandı. Bunun detaylarına bakıldığında ise özellikle hastalık-sağlık, kasko ve zorunlu trafik sigortalarındaki büyüme dikkat çekiyor. Buna karşın yangın-doğal afetlerde gerileme var.

2.3 MİLYONU AŞTI

Yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hastalık-sağlık sigortalarındaki poliçe sayısı yüzde 55.6 artışla 2 milyon 338 bin adede ulaştı. Bunun içinde 1 milyon 444 bin adetle büyük paya sahip olan sağlıktaki artış ise yüzde 81.3. Poliçe sayısı kaskoda yüzde 16.8 artışla 2 milyon 15 bin, zorunlu trafikte yüzde 12.1 artışla 4 milyon 400 bin, nakliyatta yüzde 15.5 artışla 402 bin, genel zararlarda yüzde 6.7 artışla 3 milyon 927 bin adet oldu. Bunlara karşın yüksek primler nedeniyle özellikle sanayi ve ticaret işletmelerince eleştirilerin yangın-doğal afet sigortaları kapsamında ise yüzde 14.4 düşüşle 1 milyon 636 bin adet poliçe kesildi. Zorunlu depremle ilgili poliçe sayısı da yüzde 13.3 düşüşle 2 milyon 828 bin adet oldu.

