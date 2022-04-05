İller arasında motorindeki fiyat farkı 50 kuruşu geçti
Akaryakıt fiyatlarında iller arasındaki fark açılıyor. İstanbul’da 21 lira 27 kuruştan satılan motorin Van’ın Başkale ilçesinde 51 kuruş daha pahalıya satılıyor.
Brent petrol günü en düşük seviyesi 107,83’ten sonra yüzde 1.60’lık artışla 109,90 seviyesine ulaştı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Nisanda ilk indirim haberi benzinde gelmişti. Benzinin litre fiyatında 2 Nisan Cumartesi günü 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Akaryakıt grubunda son olarak otogazda ise dün 63 kuruşluk artış yaşanmıştı. Bugün için akaryakıt tarafında yeni bir zam haberi gelmedi. Gelen zam veya indirim kadar fiyat farkı iller arasında gözlemlenmeye başladı. Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında benzin, motorin ve otogazdaki makas açılmaya devam ediyor. En yüksek fark ise 51 kuruşu buldu.
İSTANBUL VE RİZE ARASINDAKİ FARK 22 KURUŞ
5 Nisan 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 19 lira ve LPG ise İstanbul'da ortalama 12.11 liradan satılıyor. Nakliye ve depolama masrafları ile birlikte akaryakıt fiyatları şehirlere göre değişiyor. Örneğin İstanbul’da 21 lira 27 kuruş olan motorin Rize’de 22 kuruş daha pahalı fiyatlanıyor.
MAZOTTA EN BÜYÜK FARK VAN’DA: 51 KURUŞ
Güncel fiyatlara göre Van’ın Başkale ilçesinde motorinin litre fiyatı 21 lira 78 kuruşa kadar ulaşıyor. İstanbul ile kıyaslandığında motorindeki satış fiyatı farkı 51 kuruşa dayandı. Rafineriye olan uzaklık ile birlikte artan nakliye maliyetleri fiyatlar üzerinde farklar oluşmasına neden oluyor. Van merkezinde ise fiyat farkı 48 kuruş olarak kaydedildi.
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