İmalat sektöründe daralma devam ediyor

01 Temmuz 2022 Cuma, 10:16

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 48.1'e gerileyerek sektördeki daralmanın düşük talebe paralel olarak devam ettiğine işaret etti.

Yeni siparişler, üretim ve satın alımlar bir önceki aya kıyasla gerilerken şirketler istihdam artırmaya devam etti. Hammadde ve fabrika çıkış fiyatları ise keskin yükselişi sürdürdü.

PMI, mayıs'ta 49.2 değerini almasının ardından Haziran'da 48.1'e gerileyerek 2020'nin başındaki koronavirüs salgın hastalığının çıkış döneminden bu yana en büyük daralmayı kaydetmiş oldu.

Üretim ve yeni siparişler haziran ayında, fiyat artışları ve zorlayıcı ekonomik koşullar nedeniyle talebin düşük kalmasıyla yavaşlayarak sırasıyla art arda yedinci ve dokuzuncu ayda da daraldı. Daralma hızı ise mayıs'a kıyasla arttı.

Üretim alt endeksi Haziran'da 47.3 seviyesinden 45.7'ye, yeni siparişler alt endeksi 46.7 seviyesinden 44.9'a geriledi.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise art arda üçüncü ayda da daralmaya devam etti ancak daralma hızı yavaşladı. mayıs'ta 47.2 seviyesini gören yeni ihracat siparişleri alt endeksi haziran'da 49.1'e çıktı.

"ÜRETİMİN YAVAŞLAMASINA YOL AÇTI"



Küresel talep ortamında görülen zorlayıcı koşullar ve fiyat artışları yurt dışından gelen işlerin azalmasına neden oldu.

İmalatçıların girdi maliyetlerinde hammadde ile enerji fiyatlarındaki artış ve kur dalgalanmalarından kaynaklanan yükseliş devam etti.

Şirketler buna karşılık satış fiyatlarını keskin şekilde artırdı. Ancak yine de Eylül 2021'den bu yana görülen en hafif artış gerçekleştirilmiş oldu.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global ekonomi direktörü Andrew Harker, "Türk imalatçılar şu anda zorlu bir piyasa ile karşı karşıya. Fiyat artışları ve talebin zayıflaması yeni siparişlerin ve üretimin yavaşlamasına yol açtı. Bu ay da istihdamın artırılması ana olumlu gelişme olurken, bu alanda dahi istihdam yaratma hızı iki yılın en düşük seviyesinde kaldı. Gelecek ayların da şirketler için zorlu geçmesi muhtemel" dedi.