İmamoğlu davası ekonomiyi vurdu: Hukuka güven azaldı yatırımlar çakıldı!

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan diploma davasının Türkiye ekonomisine olumsuz yansıdığını belirtti. Zeybek, hukuka duyulan güvenin zedelenmesinin yatırım ortamını doğrudan etkilediğini savundu.

YATIRIM ORTAMI VE FİNANSMAN VERİLERİ

Zeybek, 2025 yılında Türkiye’nin 25,2 milyar dolarlık dış finansman açığı verdiğini belirtti. Aynı dönemde ülkeye giren net finansmanın 19,9 milyar dolar seviyesinde kaldığını ifade eden Zeybek, bunun son dört yılın en düşük seviyesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’den yurtdışına yapılan doğrudan yatırımların 3,2 milyar dolar artarak 9,8 milyar dolara ulaştığını belirten Zeybek, bu tutarın tarihi rekor olduğunu dile getirdi.

NET DOĞRUDAN SERMAYE GİRİŞİ GERİLEDİ

CHP’li Zeybek, Türkiye’nin 2025 yılında son 21 yılın en düşük net doğrudan sermaye girişini kaydettiğini ifade etti. Bu durumun yatırımcı güvenindeki zayıflamayı gösterdiğini savunan Zeybek, hukuki süreçlerin ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekti.

KAYITDIŞI DÖVİZ ÇIKIŞI VE REZERV KAYBI

Geçen yıl sistem dışına 16,6 milyar dolarlık kayıtdışı döviz çıkışı gerçekleştiğini öne süren Zeybek, bu gelişmenin Merkez Bankası rezervlerinde 22 milyar dolarlık azalışa yol açtığını iddia etti.

Zeybek, söz konusu ekonomik tabloyu Ekrem İmamoğlu ve özellikle İstanbul başta olmak üzere belediyelere yönelik başlatılan yargı süreciyle ilişkilendirdi. Sürecin adalet sistemine duyulan güveni zayıflattığını savunan Zeybek, bunun ekonomik göstergelere olumsuz yansıdığını belirtti.