IMF: 2023 kışı daha zor geçecek
IMF 1. Başkan Yardımcısı Gopinath, Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını söyledi. Almanya'yı uyaran Gopinath, "Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) 1. Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın bir süre enerji kriziyle mücadele etmek zorunda kalacağını aktardı.
"Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir" ifadesini kullanan Gopinath, enerji krizinin yakın zamanda ortadanv
Gopinath, ülkede yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının önemli ölçüde hızlandırılması gerektiğini aktararak, "Almanya'nın diğer ülkelerden güvenilir olan enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Federal hükümet her ikisi üzerinde de çalışıyor ve bu gerekli" değerlendirmesinde bulundu.
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