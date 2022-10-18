IMF: 2023 kışı daha zor geçecek

IMF 1. Başkan Yardımcısı Gopinath, Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını söyledi. Almanya'yı uyaran Gopinath, "Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 07:00
IMF: 2023 kışı daha zor geçecek
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Uluslararası Para Fonu (IMF) 1. Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın bir süre enerji kriziyle mücadele etmek zorunda kalacağını aktardı.

"Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir" ifadesini kullanan Gopinath, enerji krizinin yakın zamanda ortadanv

Gopinath, ülkede yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının önemli ölçüde hızlandırılması gerektiğini aktararak, "Almanya'nın diğer ülkelerden güvenilir olan enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Federal hükümet her ikisi üzerinde de çalışıyor ve bu gerekli" değerlendirmesinde bulundu.



Almanya IMF Enerji krizi

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