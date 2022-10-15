Kanada'dan Rusya'ya IMF mesajı: İtfaiyecilerin toplantılarında kundakçıların yeri yok!

15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:34

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Rusya'ya yönelik sert mesajlar gönderdi.

Chrystia Freeland, Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve G20'den çıkarılması çağrısında bulundu.

Freeland, Kanada'nın bu girişimi tek başına yapamayacağını belirterek, Rusya'yı yalnızca "kınayabileceğini" söyledi.

Freeland, IMF ve G-20 üzerine, "Görevi ekonomiyi korumak olan itfaiyecilerin, bakanların ve bankacıların toplantılarıdır" dedi.

Rusya'nın şu anda bir "kundakçı" olduğunu ve IMF toplantılarında bulunmaması gerektiğini savunan Freeland, "İtfaiyecilerin toplantılarında kundakçıların yeri yok" açıklamasında bulundu.