IMF Başkanı: '2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük sınavla karşı karşıyayız'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:41

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva Davos’taki WEF toplantılarının başlangıcında konuşarak, küresel ekonominin ikinci dünya savaşından bu yana en büyük sınavla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Hükümetlerin yoksul vatandaşlarına yönelik teşvikler vermesi gerektiğini belirten Georgieva, BBC'ye yaptığı açıklamada geçim sıkıntısı kriziyle ilgili olarak ele alınması gereken öncelikleri şöyle sıraladı:

"İki önceliğimiz var. Birincisi artan gıda ve enerji fiyatları altında ezilen toplumun en yoksul kesimlerini sübvanse etmek. İkincisi de Ukrayna'daki savaş nedeniyle en büyük zararı gören iş kollarına destek olmak."

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BÜYÜK TEHTİT

Ekonomistler, Çin üretiminin koronavirüsle savaşırken keskin bir şekilde düşmesi, Avrupa’nın enflasyondan mustarip olması, ABD’nin para politikasını sıkılaştırması ve gelişmekte olan pazarların gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalmasıyla dünyanın bir durgunluğa doğru kaymasından endişe duyuyor. Georgieva ise bu sorunların küresel ekonomi için büyük tehdit olduğu görüşünde.

Georgieva, tüm ülkeleri ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya, borç sıkıntısı çeken ülkelere yardım etmeye ve sınır ötesi ödeme sistemlerini modernize etmeye çağırarak, yıkıcı parçalanma biçimlerinin kısa vadeli çözümleri olmadığını belirtti.

Georgieva, ülkeleri “dünyayı daha fakir ve daha tehlikeli hale getirecek jeo-ekonomik güçlere teslim olmamaya” çağırdı. Çağrı, dondurulan Rus varlıklarıyla finanse edilmesi planlanan ‘Ukrayna’ya yeniden yapılanma destek paketi’ gündemdeyken geldi.

“PUTİN HEPİMİZE SALDIRDI”

Financial Times’a konuşan eski Ukrayna Maliye Bakanı Natalie Jaresko, dünyanın Ukrayna’nın yeniden yapılanma fikirlerini desteklemesi gerektiğini belirterek “Putin hepimize saldırdı” dedi.

2014-16 yıllarında Kiev’de maliye bakanlığı yapan ABD doğumlu Jaresko, dünyadaki herkesin Rusya’nın işgalinin ekonomik etkilerini yakında hissedeceği konusunda uyardı. Jaresko, “Gıda krizi yaşayan en yoksul ülkelerin ve petrol ve gaz fiyatlarından etkilenenler ve iklim değişikliğini durdurmak isteyenlerin Ukrayna’nın galip gelmesine ihtiyacı var” dedi.

Jaresko, “Önemli mesele, ABD ve AB’yi, savaş için tazminat aramanın yanı sıra dondurulan Rus varlıklarına el koymaya ikna etmek. Bunun tam olarak yasal olmadığını biliyorum, ancak süreci şimdi başlatmamız gerekiyor” dedi.