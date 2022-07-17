IMF Başkanı Georgieva'dan G20 ülkelerine acil eylem planı çağrısı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "Görünüm önemli ölçüde karardı ve belirsizlik son derece yüksek. IMF'nin daha önce uyardığı aşağı yönlü riskler artık gerçek oldu" ifadesini kullandı. Georgieva, yetkilileri enflasyonla mücadelede acil önlem almaları konusunda uyardı.
Georgieva, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkelerini enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde küresel ekonomik görünümün daha da kötüleşebileceği ve enflasyonla mücadele için acil önlem almaları konusunda uyardı.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Georgieva, Ukrayna'daki savaşın yoğunlaştığını, emtia ve gıda fiyatları üzerinde ek baskılar oluşturduğunu aktardı.
Küresel finansal koşulların tahmin edilenden daha fazla sıkılaştığına işaret eden Georgieva, küresel tedarik zincirlerinde devam eden salgın kaynaklı aksaklıkların ve yenilenen darboğazların ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.
Georgieva, aşağı yönlü risklerin devam edeceğini ve derinleşebileceğini belirterek enflasyonun daha kalıcı hale gelmesi halinde potansiyel olarak büyümeyi etkileyebilecek, özellikle yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri şiddetlendirebilecek daha güçlü politika müdahalelerini gerektireceğini ifade etti.
ENFLASYON DÜŞÜRÜLEMEZSE TOPARLANMA RİSKE GİRER
Ülkelerin enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Georgieva, enflasyonu düşürememenin toparlanmayı riske atabileceğini ve savunmasız insanlar için yaşam standartlarına daha fazla zarar verebileceğini belirtti.
Georgieva, maliye politikasının merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabalarını engellememesi, yardımcı olması gerektiğini kaydetti.
Küresel iş birliğinde yeni bir ivmenin önemini vurgulayan Georgieva, özellikle gıda güvensizliği ve yüksek borç risklerini ele almak için G20 liderliğine ihtiyaç olduğunu aktardı.
Video Haberler
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Menzilci Tuncer'in 15 Temmuz 'analiz'i
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Yurttaşa sabır, kendine 10 asgari ücret ederinde gözlük
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme
- Tatil yerinde 'masöz' skandalı: 'Taciz edip filme aldı'
- Candan Erçetin'in acı günü