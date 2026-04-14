IMF'den çarpıcı Türkiye raporu: Büyüme düşecek, işsizlik artacak

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği belirtildi. Revizyonda ekonomik aktivite üzerindeki maliyet baskıları etkili oldu.

BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

IMF’ye göre Türkiye’nin 2026 yılı büyüme beklentisi, Ocak 2026 tahminine kıyasla 0,8 puan düşürülerek yüzde 4,2’den yüzde 3,4’e indirildi.

Revizyonda 2025 yılındaki büyümenin beklentilerin altında kalması ile yükselen petrol ve doğalgaz fiyatlarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi belirleyici oldu.

ORTA VADELİ BEKLENTİLER

Raporda Türkiye ekonomisinin 2027 yılında yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü. Bu oran ocak ayında açıklanan yüzde 4,1’lik tahminin altında kaldı.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK TAHMİNLERİ

IMF tahminlerine göre tüketici fiyatlarındaki artışın:

2026’da yüzde 28,6

2027’de yüzde 21,4

seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İşsizlik oranının ise:

2026’da yüzde 8,3

2027’de yüzde 8,7

olacağı öngörüldü.

CARİ DENGEDE AÇIK BEKLENTİSİ

Cari işlemler dengesinin:

2026’da yüzde -2,8

2027’de yüzde -2,5

seviyesinde açık vermesi bekleniyor.

IMF, artan enerji fiyatlarının özellikle enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde baskı yarattığını belirterek Türkiye’nin de bu gelişmelerden etkilendiğine dikkat çekti.

AVRUPA EKONOMİLERİNE İLİŞKİN TAHMİNLER

Raporda Avrupa’nın önde gelen ekonomilerine ilişkin beklentiler de paylaşıldı:

Almanya: Yüzde 0,8 büyüme, yüzde 2,7 enflasyon, yüzde 3,9 işsizlik

Fransa: Yüzde 0,9 büyüme, yüzde 1,8 enflasyon, yüzde 7,9 işsizlik

İtalya: Yüzde 0,5 büyüme, yüzde 2,6 enflasyon, yüzde 6,0 işsizlik

İspanya: Yüzde 2,1 büyüme, yüzde 3,0 enflasyon, yüzde 9,8 işsizlik

Euro Bölgesi genelinde ise 2026 yılı için:

Yüzde 1,1 büyüme

Yüzde 2,6 enflasyon

Yüzde 6,2 işsizlik

tahmin edildi.

Hollanda için yüzde 1,2 büyüme ve yüzde 2,7 enflasyon öngörülürken, İrlanda’nın yüzde 2,5 büyüme ile öne çıkması bekleniyor. Yunanistan’da ise büyümenin yüzde 1,8, işsizliğin yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.