IMF: Dünyanın üçte biri bu yıl resesyon yaşayacak

02 Ocak 2023 Pazartesi, 08:54

Reuters Kristalina Georgieva

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva bu yıl ülkelerin üçte birinin resesyonda olacağını söyledi.

ABD, Avrupa Birliği ve Çin’deki ekonomik yavaşlama nedeniyle 2023’ün bir önceki yıldan daha zor geçeceğini belirten Georgieva, “Resesyonda olmayan ülkelerde de yüzlerce milyon kişi ekonomik olarak zor bir dönem yaşayacak” dedi.

Küresel ekonomi Ukrayna’daki savaş, artan enflasyon, yükselen faizler ve Çin’deki Covid-19 salgını gibi pek çok olumsuz faktörle karşı karşıya. Merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faiz artırması, yatırımları ve tüketimi azaltıcı etki gösteriyor.

IMF Ekim ayında 2023 küresel büyüme beklentisini azaltmıştı. ABD’deki CBS kanalına konuşan Georgieva, önümüzdeki aylarda Çin ekonomisinin de zorlanacağını söyledi.

Hafta sonu açıklanan yeni veriler de bu endişeyi besliyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’deki fabrikalarda faaliyet üç aydır üst üste azalıyor. Azalmanın hızı ise Aralık’ta son üç yılın rekorunu kırdı.

Çin’in en büyük emlak araştırma şirketi China Index Academy’ye göre ülkedeki 100 kentte ev fiyatları altı aydır düşüşte.

Cumartesi günü Çin ekonomisi hakkında konuşan Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in “yeni bir evreye girdiğini” söyledi, ülkenin bu zor günlerde birlik olması gerektiğini ekledi.

IMF Başkanı Georgieva bu yıl Çin ekonomisinin büyüme hızının, son 40 yıldır ilk defa küresel büyüme hızından fazla olmayacağını söyledi.

ABD ekonomisinin diğerlerine kıyasla en güçlü gözüken ekonomi olduğunu belirten Georgieva, bu ülkenin de farklı bir zorlukla karşı karşıya olduğuna, düşük işsizlik nedeniyle merkez bankasının faizleri daha uzun süre daha yüksek seviyelerde tutmak zorunda kalabileceğini ekledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Mart ayında sıfıra yakın olan faiz oranını aşama aşama yükselterek yüzde 4,25-4,50 aralığına taşıdı.

Fed yetkilileri bu yıl bu oranın yüzde 5’i geçerek 2007’den bu yana görülmemiş bir seviyeye çıkacağını düşünüyor. Ülkedeki işsilik oranı yüzde 3,7 ile 1960’lardan beri en düşük seviyede.