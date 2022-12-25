IMF'den Ukrayna açıklaması: Yaklaşık 40 milyar dolar

25 Aralık 2022 Pazar, 09:22

Interfax-Ukrayna haber ajansının Cuma günü yayımladığı habere göre Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'nın ekonomisini ayakta tutabilmek için önümüzdeki yıl en az 39,5 milyar ABD doları tutarında dış finansmana ihtiyaç duyacağını tahmin etti.

IMF, "Personelimizin analizi, ortalama bir senaryoda dış mali finansman ihtiyacının en az 39,5 milyar dolar olacağına işaret ediyor" dedi.

IMF, Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 12,5 düşeceğini öngören kötümser bir senaryoda ise Ukrayna'nın dış finansman ihtiyacının 57 milyar dolar civarında olacağını belirtti.

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko'ya göre Ukrayna devlet bütçesinde dış finansmanın bu yıl 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya-Ukrayna çatışmasının büyük yıkıma yol açtığı Ukrayna ekonomisinin, 2021'deki yüzde 3,4'lük büyümenin ardından bu yıl yüzde 32-35 bandında küçülmesi bekleniyor.