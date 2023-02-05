IMF: Faiz daha uzun süre yüksek kalmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), merkez bankalarının faizlerin daha uzun süre daha yüksek kalması yaklaşımına bağlı kalmaları gerektiği uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 07:00
IMF: Faiz daha uzun süre yüksek kalmalı
Abone Ol google-news

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) küresel merkez bankalarının enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirmek ve fiyat baskılarında bir toparlanmadan kaçınmak için faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalması gerektiğini finansal piyasalara netleştirmeleri gerektiği yönünde açıklama geldi.

IMF'in uyarısı, finansal koşullarda ekimden bu yana ciddi bir gevşeme olduğu ortamda geldi.

IMF'nin Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı Başkanı Tobias Adrian ve iki yardımcısının kaleme aldıkları blok yazısında, "Merkez bankaları, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndüğüne dair kanıt bulunana kadar faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtiyacı duymanın muhtemel olduğunu iletmeliler. Erken şekilde gevşeme, ekonomik aktivite toparlandığında enflasyonda keskin bir yeniden artış riski getirebilir, ülkeleri enflasyon bekleyişlerini kontrolden çıkaracak daha fazla şoka açık hale getirebilir" dedi.


IMF küresel piyasa faiz

İlgili Haberler

IMF nedir ve neden gündemde?

IMF nedir ve neden gündemde?
IMF revises up global economy forecast for 2023, still expects slowdown

IMF revises up global economy forecast for 2023, still expects slowdown
IMF Başkanı Georgieva: Küresel toparlanma hala kısmi ve dengesiz

IMF Başkanı Georgieva: Küresel toparlanma hala kısmi ve dengesiz

En Çok Okunan Haberler