IMF, küresel ekonomi için büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti
IMF, Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Kuruluş 2022 küresel büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,2'ye düşürdü.
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel büyüme tahminlerini tekrar düşürerek, yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşından kaynaklanan aşağı yönlü risklerin gerçekleşmekte olduğu ve kontrol altına alınmadığı takdirde dünya ekonomisini resesyonun eşiğine getirebileceği uyarısında bulundu.
IMF bugün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2022 küresel büyüme tahminini yüzde 3.6'tan yüzde 3.2'ye düşürdü.
IMF para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının etkisini gerekçe göstererek, 2023 küresel büyüme tahminini yüzde 3.6'tan yüzde 2.9'a düşürdü.
Küresel ekonomi 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 3.1 daralmasının ardından 2021'de toparlanarak yüzde 6.1 büyümüştü.
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