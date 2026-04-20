IMF raporu açıklandı: Türkiye dünya ekonomi listesinde basamak atladı

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2026 tarihli Dünya Ekonomik Görünümü veri setine dayanarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye, 2025 yılında dünya ekonomi sıralamasında bir basamak yükselerek 16’ncı sıraya çıktı.

TÜRKİYE’NİN GSYH’Sİ 1,6 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır tarafından değerlendirilen IMF verilerine göre Türkiye’nin 2024 yılında 1 trilyon 135,8 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH), 2025 yılında 1 trilyon 597,3 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Türkiye’yi dünya ekonomileri arasında 17’ncilikten 16’ncılığa taşıdı.

IMF projeksiyonlarına göre Türkiye’nin 2026 yılında 1 trilyon 640,2 milyar dolarlık ekonomi büyüklüğüyle bu konumunu koruması bekleniyor.

OVP VE TÜİK VERİLERİYLE UYUMLU GÖRÜNÜM

Naki Bakır’ın aktardığı değerlendirmeye göre IMF verileri, Orta Vadeli Program (OVP) tahminleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. OVP’de 2025 yılı için GSYH 1 trilyon 569 milyar dolar olarak öngörülmüştü.

TÜİK tarafından açıklanan verilerde ise 2025 yılı GSYH’si 1 trilyon 596,3 milyar dolar olarak yer aldı. IMF hesaplamaları bu rakamın yaklaşık 1 milyar dolar üzerinde bulunuyor.

KÜRESEL EKONOMİDE ABD İLK SIRADA

Dünya ekonomisi sıralamasında ilk sırada 30,8 trilyon doları aşan GSYH ile ABD yer aldı. Çin 19,6 trilyon dolarla ikinci sırada bulunurken, Almanya 5 trilyon doların üzerindeki ekonomisiyle üçüncü oldu.

Japonya dördüncü sıradaki yerini korurken, İngiltere Hindistan’ı geçerek beşinci sıraya yükseldi. Fransa, Rusya, İtalya ve Kanada ise ilk 10’da yer alan diğer ülkeler oldu.

DÜNYA GELİRİNİN YARISINDAN FAZLASI 5 ÜLKEDE

IMF verilerine göre 2025 yılında dünya toplam GSYH’si 117,1 trilyon dolara ulaştı. Bunun yüzde 26,3’ünü ABD, yüzde 16,8’ini ise Çin oluşturdu.

Almanya, Japonya ve İngiltere’nin eklenmesiyle en büyük beş ekonominin toplam payı yüzde 54,5’e çıktı. Böylece dünya gelirinin yarısından fazlasının yalnızca beş ülke tarafından üretildiği ortaya kondu.

2026 BEKLENTİLERİ VE TÜRKİYE’NİN PAYI

IMF projeksiyonlarına göre 2026 yılında dünya ekonomisinin 124,7 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu artışta en büyük katkının ABD ve Çin’den gelmesi öngörülüyor.

Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payının ise 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi yüzde 1,23 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE KİŞİ BAŞINA GELİRDE YÜKSELİYOR

Kişi başına gelir sıralamasında Türkiye’de yukarı yönlü bir hareket dikkat çekti. IMF verilerine göre Türkiye’nin kişi başına geliri 2023’te 13 bin 516 dolar, 2024’te 15 bin 883 dolar ve 2025’te 18 bin 611 dolar oldu.

Bu artışla Türkiye, 2025 yılında kişi başına gelir sıralamasında 65’inci sıraya yükseldi. 2026 tahmininde ise kişi başına gelirin 19 bin 18 dolara çıkacağı, ancak sıralamada 66’ncı sıraya gerileyeceği öngörüldü.

KÜRESEL ZİRVEDE KÜÇÜK ÜLKELER ÖNE ÇIKIYOR

Kişi başına gelirde dünya sıralamasının zirvesinde küçük ancak yüksek refah düzeyine sahip ülkeler yer aldı. Lihtenştayn 217 bin 928 dolarla ilk sırada bulunurken, Lüksemburg 148 bin 247 dolarla ikinci sıraya yerleşti.

İrlanda, İsviçre ve Singapur da kişi başına gelirde ilk beş ülke arasında yer aldı.