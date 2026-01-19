IMF raporunda dikkat çeken Türkiye ayrıntısı: Büyüme tahmininde büyük değişiklik!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ocak sayısını "Küresel Ekonomi: Ayrışan Güçler Arasında İstikrarlı" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonominin 2025’te yüzde 3,3 büyüdüğü, 2026’da yine yüzde 3,3 ve 2027’de yüzde 3,2 oranında büyüyerek dayanıklılığını korumasının beklendiği ifade edildi.

IMF’nin Ekim 2025’te yayımladığı önceki raporla karşılaştırıldığında, küresel büyüme tahmininin bu yıl için 0,2 puan yukarı yönlü revize edildiği, 2027 beklentisinde ise değişikliğe gidilmediği kaydedildi. Raporda, dünya ekonomisindeki bu görece istikrarın, ayrışan küresel dinamiklerin birbirini dengelemesinden kaynaklandığı vurgulandı.

Değişen ticaret politikalarının yarattığı olumsuz etkilerin; yapay zekâ başta olmak üzere teknoloji yatırımlarındaki artış, mali ve parasal destekler, genel olarak elverişli finansal koşullar ve özel sektörün uyum kabiliyetiyle dengelendiği belirtildi.

RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Raporda, küresel manşet enflasyonun 2025’te yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından 2026’da yüzde 3,8’e ve 2027’de yüzde 3,4’e gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Enflasyon tahminlerinin, geçen yıl ekim ayındaki öngörülerle büyük ölçüde uyumlu kaldığı, ABD’de enflasyonun hedefe dönüş sürecinin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha kademeli olacağı ifade edildi.

IMF, küresel görünüme yönelik risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Yapay zekâya ilişkin verimlilik beklentilerinin yeniden değerlendirilmesinin yatırımlarda azalmaya yol açabileceği ve yapay zekâ bağlantılı şirketlerden diğer sektörlere yayılabilecek ani piyasa düzeltmelerini tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Ticaret gerilimlerinin yeniden artmasının belirsizlikleri uzatabileceği ve ekonomik faaliyet üzerinde daha güçlü baskı oluşturabileceği belirtilirken, iç siyasi gerilimler ve jeopolitik tansiyonların da finansal piyasalar, tedarik zincirleri ve emtia fiyatları üzerinden küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca, yüksek bütçe açıkları ve artan kamu borcunun uzun vadeli faiz oranları üzerinde baskı yaratabileceği ve bunun genel finansal koşulları olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

OLUMLU SENARYO: YAPAY ZEKÂ VE TİCARETTE YUMUŞAMA

IMF, olumlu senaryoda ekonomik faaliyetin yapay zekâ bağlantılı yatırımlarla daha da hız kazanabileceğini, yapay zekânın daha hızlı benimsenmesinin güçlü verimlilik artışları ve artan iş dinamizmi yaratması halinde bunun sürdürülebilir büyümeye dönüşebileceğini belirtti. Ticaret gerilimlerinde kalıcı bir yumuşamanın da ekonomik faaliyeti destekleyebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

Raporda yer alan ülke bazlı tahminlerde, Türkiye ekonomisi için bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiği açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2, gelecek yıl ise yüzde 4,1 büyümesi bekleniyor.

IMF, Ekim 2025’te yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin her iki yıl için yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD VE AVRUPA EKONOMİLERİNDE REVİZYON

Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1’den yüzde 2,4’e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 2,1’den yüzde 2’ye düşürüldü. Avro Bölgesi için büyüme beklentisi bu yıl yüzde 1,2’den yüzde 1,3’e çıkarılırken, gelecek yıl tahmini yüzde 1,4 seviyesinde korundu.

Almanya’nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,9’dan yüzde 1,1’e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5 olarak sabit bırakıldı. Fransa’da bu yılki büyüme beklentisi yüzde 0,9’dan yüzde 1’e çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 1,2 öngörüldü. İtalya’da bu yılki tahmin yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye düşürülürken, gelecek yıl için yüzde 0,7’ye yükseltildi. İspanya’da ise büyüme beklentisi bu yıl yüzde 2’den yüzde 2,3’e, gelecek yıl yüzde 1,7’den yüzde 1,9’a çıkarıldı.

İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl yüzde 1,3 ve gelecek yıl yüzde 1,5 olarak korunurken, Japonya için bu yılki tahmin yüzde 0,6’dan yüzde 0,7’ye yükseltildi, gelecek yıl ise yüzde 0,6 seviyesinde bırakıldı.

ÇİN VE GELİŞEN EKONOMİLER

IMF raporunda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler grubunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,2’den yüzde 4,5’e çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 4,2’den yüzde 4’e indirildiği belirtildi.

Hindistan ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 6,2’den yüzde 6,4’e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 6,4 tahmini korundu. Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl yüzde 1’den yüzde 0,8’e, gelecek yıl için yüzde 1,1’den yüzde 1’e düşürüldü.