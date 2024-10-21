IMF ve Dünya Bankası toplantılarında küresel belirsizlik: Savaşlar ve seçimler tartışılıyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:56

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:02

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları bu hafta Washington’da düzenleniyor. Toplantılara, Orta Doğu ve Avrupa'daki savaşlar, Çin ekonomisindeki durgunluk ve yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin potansiyel etkileri gibi konular damgasını vurdu. Küresel finans şefleri, 10.000'den fazla katılımcıyla düzensiz küresel büyümeyi artırma, borç sıkıntısıyla başa çıkma ve yeşil enerjiye geçişi finanse etme çabalarını tartışacak.

'ABD SEÇİM SONUCU HERKESİN AKLINDA'

Toplantıların gündeminde, ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın 5 Kasım'daki seçim zaferinin, uluslararası ekonomik sistemi nasıl etkileyeceği ve iklim işbirliğinden uzaklaşma potansiyeli yer alıyor. Eski IMF yetkilisi Josh Lipsky, “Küresel ekonomi için en önemli konu olan ABD seçimlerinin sonucu, resmi gündemde değil, ancak herkesin aklında,” şeklinde değerlendirdi.

Eğer ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris seçimi kazanırsa, Biden yönetiminin iklim, vergi ve borç erteleme konularında yeniden başlattığı çok taraflı işbirliğini devam ettirmesi bekleniyor. Toplantılara katılanların, yüksek borç servisi maliyetleri ve artan likidite kıtlığı gibi sorunları ele alması bekleniyor.

'DÜNYA ZOR BİR GELECEĞE DOĞRU İLERLİYOR'

IMF, Salı günü küresel büyüme tahminlerini güncelleyerek yavaş bir büyüme öngörüyor. IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, “Dünya zor bir geleceğe doğru ilerliyor” dedi. Yoksul ülkeler arasındaki borç temerrütleri zirve yaparken, bu durum kalkınma yatırımlarını olumsuz etkiliyor.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, toplantılarda kalkınma sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan yeni projelerin hazırlanması gerektiğini belirtti. Banga, “Toplantıları, sorunları ele almak için bir fırsat olarak görmek yerine, ne yapabileceğimize odaklanmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Toplantılar, IMF ve Dünya Bankası'nın kuruluşunun 80. yıldönümüne denk gelirken, G7 ülkeleri Ukrayna’ya destek konusunu da tartışacak.